In arrivo Renault Austral Coupé. Che forse si chiamerà...

Somiglia un po' all'operazione Arkana, SUV coupé basato su Captur e che si è rivelato un discreto successo. Ecco, decliniamo la trasformazione al piano superiore: un SUV coupé su base Renault Austral. Che riceverebbe il nome Austral Coupé, oppure un altro nome... storico. Sta di fatto che il prototipo iper-camuffato delle foto ha tutta l'aria di un coupé crossover su pianale Austral. Che è poi anche lo stesso pianale Espace. Il nome, dicevamo.

VOCABOLARIO RENAULT Una cosa tira l'altra, e mentre Espace è tornato in veste di SUV 7 posti, se inoltre Scenic tornerà l'anno prossimo come SUV 100% elettrico, resta un nome che a Renault resta da resuscitare, e quel nome - per la verità, non troppo fortunato - dicono potrebbe essere Avantime. Lo scopriremo.

VEDI ANCHE

SUV COUPÈ PASSION Che si chiami Avantime, oppure no, le dimensioni e la forma di Austral SUV coupé lo posizioneranno automaticamente sopra Arkana e ne faranno un'alternativa più economica a modelli premium come BMW X4 e Mercedes GLC Coupé. Visivamente, il posizionamento dei fari sembra essere più o meno lo stesso di Austral. Griglie superiore e inferiore e prese d'aria laterali non possono invece ancora essere decifrate a causa dell'elevata quantità di camouflage. La linea del tetto è più arcuata dietro i montanti centrali, quindi rimarrà inevitabilmente meno spazio per la testa per i passeggeri posteriori, così come una minore capacità del bagagliaio. Ma i SUV coupé piacciono, quindi si va avanti col progetto.

DI IMMAGINAZIONE La maggior parte degli interni, infine, potrebbe essere identica a quelli di Austral. Ciò potrebbe includere la forma complessiva del pannello del cruscotto, completo di quadranti digitali dietro il volante a tre razze e schermo touch orientato in verticale a centro plancia.. La presentazione di nuova Renault Avantime potrebbe coincidere con l'inizio del 2024, suggeriscono le voci: sarà allora, o poco prima, che conosceremo il suo nome definitivo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/05/2023