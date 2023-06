Renault Group a Vivatech 2023 presenta H1st Vision e Mobilize Duo/Bento

VivaTech 2023 è stata l’occasione per conoscere alcune importanti novità relative al Gruppo Renault. Alla fiera parigina dedicata al mondo della tecnologia erano presenti Mobilize (sussidiaria del marchio francese che si occupa principalmente di car sharing) e Software République (consorzio hi-tech che unisce diverse aziende francesi, promosso proprio da Renault). Oltre a due novità di prodotto che descriveremo più avanti, VivaTech 2023 ha visto la presenza sul palco degli ospiti di Luca de Meo, Presidente e Amministratore delegato di Renault (qui l'approfondimento). Il manager milanese ha delineato gli scenari futuri della mobilità, sottolineando le scelte e le visioni di lungo termine che Renault metterà in campo per affrontare in maniera competitiva i prossimi anni. A riprova dell’impegno e della dedizione del brand transalpino nello sviluppo di soluzioni tecnologiche d’avanguardia, dal palco di VivaTech è stato presentato il prototipo Renault H1st Vision (Human First Vision).

Nuova Mobilize Duo

UNA CONCEPT A MISURA D'UOMO Renault H1st Vision è una concept car dalle linee futuristiche sviluppata in collaborazione con sei grandi aziende (Atos, Dassault Systèmes, Orange, STMicroelectronics e Thales). Un ruolo fondamentale è stato ricoperto proprio da Software République, che si è impegnata a sviluppare tecnologie funzionali ed innovative focalizzate sull’essere umano. Tutto ciò si è concretizzato in una serie di soluzioni hi-tech di altissimo livello, pensate per semplificare l’uso quotidiano del veicolo. H1st Vision dispone infatti dell’accesso biometrico sicuro grazie all’intelligenza artificiale che riconosce il proprietario già a diversi metri di distanza. L’abitacolo ipertecnologico garantisce poi un’esperienza sonora immersiva, monitora e assisteste il conducente verificando il suo stato di salute tramite l’analisi di una serie di parametri e protegge gli occupanti e gli utenti della strada tramite avvisi predittivi.

Concept Renault H1st Vision: interni

MICROMOBILITÀ SOSTENIBILE Altra novità di Vivatech 2023 è nuova Mobilize Duo/Bento. Presentata ufficialmente al Salone dell’auto di Parigi del 2022, il quadriciclo leggero elettrico è ora pronto a sbarcare in Italia (qui il nostro approfondimento). Si tratta di una soluzione di mobilità intelligente ed economica che si mette in aperta competizione con Citroen Amì, XEV Yoyo ed Estrima Birò. Mobile Duo sarà disponibile in due versioni, entrambe con motore elettrico montato al posteriore: quella limitata a 45 km/h potrà essere guidata dai 14 anni in su con patente AM1, e quella con velocità massima di 80 km/h che richiede invece la tradizionale patente di guida B per automobili. L’autonomia dichiarata è di circa 140 km nel ciclo urbano. Ultracompatto nelle dimensioni (2,43 m di lunghezza, 1,30 m di larghezza e 1,46 cm di altezza), Duo si muove con agilità nel traffico cittadino, con la versione Bento pensata appositamente per l’utilizzo commerciale grazie a un pratico box posizionato sul retro.