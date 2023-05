Nuova Renault Espace E-Tech, è il "SUV à Vivre"? La prova

Una volta tanto, cambio prospettiva e salgo prima sui sedili posteriori. No, non mi hanno ritirato la patente, è solo che di Espace nuova maniera voglio innanzitutto assicurarmi che, a dispetto della metamorfosi da multispazio a SUV in piena regola, quella caratteristica di macchinona coccolona sia rimasta tale e quale a prima. Beh, la mia primissima impressione è proprio che, ai suoi ospiti, nuova Espace non faccia mancare niente. Proprio, niente. Su spazio e passeggeri torno tra un minuto, ora - massì dai - mi siedo al posto guida.



Nuova Renault Espace E-Tech, la ''dopovolume''

Di come cambi fuori e dentro Espace sesta generazione, ultima erede di una delle rare dinastie auto che hanno raggiunto i 40 anni (mi ricorda qualcuno...), ho già vuotato il sacco a fine marzo, da Parigi, in occasione della world premiere. A questo giro il vostro pacco postale è invece stato recapitato in Portogallo, cioè il posto le cui strade sono in effetti l'ideale per assaggiare, di nuova Espace, anche le qualità dinamiche. Qualità che, mi immagino, siano del tutto simili a quelle di Renault Austral, ovvero il SUV dal quale Espace clona sia i tratti del volto, sia gli organi interni, sia la spina dorsale, facendosi semmai impiantare un paio di vertebre in più, per raggiungere la lunghezza di 4 metri e 72 e aggiungere la terza fila di sedili (altrimenti, che Espace sarebbe).

Nuova Espace, alias super Austral

Il cuore di Espace E-Tech, o meglio il suo complesso ecosistema cardiocircolatorio, è appunto identico ad Austral E-Tech, altra macchina che abbiamo già trattato in lungo e in largo. Il nomignolo ''E-Tech'' nasconde cioè lo stesso schema full hybrid composto da un 3 cilindri 1.2 turbo benzina più due motori elettrici, un'unità principale con capacità di trazione (anteriore) e un motorino più piccino nel ruolo di motogeneratore. Arriveranno altri motori, tipo Espace Plug-in? Qui mi dicono di no, il full hybrid basta e avanza.

Motore Full Hybrid da 200 cv

AVERE I NUMERI Per un ''falso magro'' come nuovo Espace, che pesa circa una tonnellata e 6, un ''milledue'' come motore termico può far pensare a un cuoricino sottosviluppato. Grazie all'elettrificazione, potenza e coppia nominali sono invece quelli di un robusto turbodiesel. 200 CV e 410 Nm, cioè 205 Nm dal motore a scoppio, altri 205 Nm come elettro ''bonus''.

Quel quintale circa messo su coi 7 posti e con lo stretching del pianale, rispetto ad Austral non ne frena le performance, se non di qualche decimale: 0-100 km/h in 8 secondi e 8 anziché in 8 secondi e 4, il mio accelerometro interno stenta a cogliere la differenza. E poi, parliamoci chiaro: chi di voi giudicasse Espace per lo ''zero-cento'', alzi la mano, anzi alzi il piede, e scenda.

Guida confortevole e precisa, nonostante il peso

SLALOM TEST Un parallelismo un pelo più interessante lo possiamo fare sul feeling di guida su un percorso misto. D'accordo, tra le curve quei chiletti in più e quei 21 cm in più, se fossi appena sceso da Austral forse li percepirei e nei cambi di direzione noterei minore disinvoltura. Ma in fondo il telaio è lo stesso, ed è un ottimo telaio: per essere un SUV di medio grandi dimensioni, o di segmento D come diciamo noi addetti ai lavori per darci un tono, rollio contenuto, inserimenti precisi, compostezza in frenata. Specialmente se dai settaggi Multi-Sense imposti la modalità Sport, quella in cui l'auto strizza i muscoli.

Col Multi-Sense, quattro modalità di guida

STERZO INTEGRALE In più, se hai scelto l’allestimento sportivo Esprit Alpine o il top di gamma Iconic, senza che tu te ne accorga l'asse posteriore esegue sempre micro-correzioni, girando in senso opposto alla marcia nelle svolte strette e nella stessa direzione di marcia sulle curve più veloci. È il cosiddetto telaio a quattro ruote sterzanti 4Control Advanced. Un toccasana soprattutto per le manovre di parcheggio, con Espace che virtualmente è come se si accorciasse di...un metro (e non esagero).

DOLCE FAR NIENTE Il bello di un full hybrid è che puoi permetterti di non pensare a niente. Non alla ricarica, dal momento che è un sistema “chiuso”, in cui la batteria si autorigenera guidando. Nemmeno, ovviamente, ai cambi di marcia, che su Espace sono organizzati dalla speciale trasmissione automatica Multi-Mode a 4+2 rapporti (4 per il propulsore termico, 2 per l'elettrico, 15 combinazioni di miscelazione). Le palette al volante? Per modulare la frenata rigenerativa, non per scendere o salire di rapporto, tienilo a mente. L'unico elemento di disturbo (se così si può dire) è il ronzio che produce il motogeneratore in tutti in quei momenti in cui decide (a seconda della modalità di guida selezionata) che è giunta l'ora di pompare un po' di elettroni nella batteria. A proposito (e arriviamo alla domanda chiave)...

Full Hybrid, l'arte di poter guidare... e basta

Nel ciclo combinato, dichiarati fanno 4,6 l/100 km, identici ad Austral E-Tech. Nel personalissimo ''ciclo Lorenzo'', il computer registra oltre 6 l/100 km, ma non prendiamo il dato per oro colato, a tratti ci ho anche dato dentro. Peraltro ho attraversato pochi centri abitati, ed è proprio nel ciclo urbano, dove spesso e volentieri si attiva in automatico la guida in modalità EV, che il super ibrido Renault si esprime al top. Macinando tanta città, Espace promette un'autonomia di 1.100 km. E per tornare al 100%, ti fermi a un qualsiasi distributore. Viva il full hybrid.

Nuova Espace, la prima fila

Il posto guida è un dejavù (ed è buona notizia), qui è tutto Austral, dal doppio display da 12 pollici a ''L'', che ha il cockpit digitale come gambo orizzontale e come lato verticale il touchreeen centrale con sistema operativo Android Automotive (Google Maps, assistente vocale Google, etc.), al maxi tunnel centrale con tanto di comodo mobiletto portaoggetti / appoggia gomiti e manopolona per... giocare al pilota di Airbus. Sei in alto, ma non troppo. Vedi bene in ogni direzione, ma non troppo: in parcheggio, usa i sensori e la spettacolare videocamera ''a volo d'uccello''.

Il display centrale da 12 pollici

IN FILA PER TRE... In seconda fila si viaggia in business, e ci mancherebbe altro. Comodissimi i tre sedili centrali, che scorrono avanti e indietro di 260 mm, che regalano uno spazio per le gambe fino a 321 mm, dagli schienali che si reclinano fino a 31°, infine dal bracciolo centrale che si trasforma, a piacimento, in un pratico portabevande. Alzi gli occhi e vedi il cielo: il tettuccio panoramico di Espace da oltre un metro quadrato di superficie è uno dei più grandi... al mondo.

La seconda fila di sedili

...COL RESTO DI DUE Abbastanza comodi anche i due seggiolini di terza fila, un accessorio di serie, ma non obbligatorio, puoi ordinare anche Espace 5 posti, il prezzo non cambia: sufficiente lo spazio per le gambe (128 mm alle ginocchia) e per la testa, in più hai pure una presa Usb dedicata (ma di tipo Usb-C, hai un adattatore?). Un pelo meno comodo, a mio avviso, è raggiungerla, la terza fila: il divanetto di seconda fila scorre avanti, nonostante questo, per oltrepassare la soglia di accesso, serve un movimento...quasi atletico.

Et voila! Terza fila

BAGAGLIAIO Il volume oscilla dai - necessariamente miseri - 159 litri in configurazione ''Forza Sette'', ai 1.714 litri (addirittura 1.818 litri per Espace 5 posti) ribaltando tutto quello che si può. Passando da un range di 477-677 litri (facendo scorrere il divanetto di seconda fila) in modalità 5 posti (581-777 litri in mancanza dei 7 posti). Spazio insomma non ne manca affatto, peccato solo la soglia di carico (data la maggiore altezza da terra) sia lievemente più distante dal suolo rispetto a Espace vecchia maniera. In compenso, la soglia è priva di gradini e il portellone elettrico è di serie.

Nuova Espace, il bagagliaio

Autonominatasi nel tempo come voiture à vivre per antonomasia, Renault Espace resta un'auto da trasporto collettivo da godersi a 360 gradi. È bella da vedere, è comoda da abitare, è facile da guidare. Non è solo un SUV di nome Espace, è Espace che della transizione da monovolume a SUV, e da monovolume diesel (specie estinta) a SUV elettrificato, si fa sopraffina interprete.

Nuova Espace, quel nome è meritato

Ordini aperti (qui approfondimento), consegne da ottobre 2023, prezzi di 43.700 euro per l’allestimento base Techno, di 46.500 euro per la frizzante Esprit Alpine, infine di 48.500 euro per la elegante Iconic. E per chi tiene famiglia, sono (un bel po' di) soldi spesi bene.

Prezzi da 43.700 euro

RENAULT ESPACE E-TECH HYBRID 200 AUTO

Lunghezza 4.722 mm Larghezza 1.843 mm Altezza 1.645 mm Passo 2.738 mm Massa a vuoto 1.587 kg (5 posti), 1.622 kg (7 posti) Bagagliaio (5 posti) 581/1.818 litri Bagagliaio (7 posti) 159/477/1.714 litri Motore 1.199 cc 3 cil. turbo benzina full hybrid Potenza 200 CV Coppia 205 + 205 Nm Cambio automatico Multi-Mode a 4+2 rapporti Trazione anteriore Acc. 0-100 km/h 8,8 secondi Velocità max. 175 km/h Consumi 4,6 l/100 km (combinato WLTP) Emissioni CO2 104 g/km (combinato WLTP) Prezzo da 43.700 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/05/2023