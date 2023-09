Nuova Renault Scenic E-Tech Electric: le opinioni dal vivo

Bella fuori, convincente dentro: tra le nuove auto elettriche, Renault Scenic E-Tech Electric entra in scena con stile e con qualche trovata innovativa per gli interni. Senza farsi mancare qualche chicca persino sotto la carrozzeria. Appena presentata al salone di Monaco, è costruita al 24% di materiali riciclati e riciclabile al 90% (batteria inclusa). Vediamo insieme quali altre carte ha da giocare.

Renault Scenic E-Tech Electric Esprit Alpine, il frontale

Lunga 4,47 metri per 1,57 di altezza, la nuova Scenic elettrica ha belle proporzioni e forme muscolose, sottolineate da ruote grandi, da 19 o 20 pollici. Spigolosa, ma non troppo, esprime una forte carica di modernità. L'aspetto e l'imponenza sono quelli di un crossover, ma senza velleità fuoristradistiche: un ''non SUV'', in somma, visto che l'altezza da terra è quella di un'auto normale. I volumi generosi sono però funzionali allo stile e per esaltare lo spazio a bordo, oltre a garantire una seduta alta e dominante. Del resto, le batterie sotto al pianale hanno il loro spessore: prepariamoci a vedere sempre di più auto ben sviluppate in altezza. E a proposito di tendenze, con la batteria sotto al pianale si alza anche la linea di cintura e si riduce l'altezza dei finestrini. Per questo sono e saranno sempre di più i modelli che punteranno sul tetto panoramico trasparente, allo scopo di recuperare luce a bordo. E come vedremo, il tetto panoramico della Scenic E-Tech ha qualcosa di speciale, tanto da meritarsi un nome tutto suo: Solar Bay (vedi sotto). Il passo di 2,78 metri è degno di auto del segmento superiore, a tutto vantaggio dello spazio per gli occupanti, e il bagagliaio va da 545 a 1.670 litri: valore elevato che però si ottiene al prezzo di un piano di carico molto infossato rispetto alla soglia.

L'esterno cattura l'occhio, ma è l'interno a far scattare la scintilla. La pelle non è disponibile, rimpiazzata da materiali in larga parte riciclati e piacevoli alla vista come al tatto. L'uso di tanti materiali diversi dà un'impressione di cura sopra la media e tiene lontana anni luce la banalità di certi ambienti proposti da alcune concorrenti: monocolore, monomateriale (o quasi) e quindi tanto monotoni! Sulla Scenic si respira tutt'altra atmosfera, con costruzione e finiture di pregio e la moquette che arriva a rivestire l'interno delle tasche dei panelli-porta, così da rendere più silenzioso l'ambiente. Questo accorgimento si aggiunge a uno strato isolante tra abitacolo e batteria, messo lì per creare quello che in Renault chiamano ''cocoon effect'', che si traduce in una guida più silenziosa. Due le particolarità che fanno fare agli interni il salto di qualità, il tetto panoramico Solar Bay a cristalli liquidi e il bracciolo posteriore Ingenius. Che cos'hanno di speciale?

Renault Scenic E-Tech Electric Iconic, il bracciolo Ingenious

TETTO E BRACCIOLO Il tetto Solar Bay - non apribile - non ha la classica tendina, ma protegge dal sole opacizzandosi con un sistema a cristalli liquidi: evoluzione di quello che troviamo sulla Porsche Taycan GTS. Si comanda con un tasto sul soffitto oppure tramite i comandi vocali di Google Assistant e permette di mettere in ombra solo i sedili davanti, solo quelli dietro o tutti quanti, grazie al pannello oscurante elettronico suddiviso in nove segmenti. Altra soluzione innovativa e utile è il bracciolo posteriore Ingenius, che ricorda un coltellino svizzero: ha due staffe orientabili che si aprono come le lame di un temperino e fungono da leggio per tablet e smartphone, così da poter guardare comodamente video e serie tv in viaggio. Naturalmente non mancano due prese USB-C, per non rischiare di rimanere con le batterie a secco, e un sottile cassetto rivestito di moquette per nascondere il tablet da occhi indiscreti quando si scende dall'auto.

LE TECNOLOGIE La plancia è digitale, con un display da 12,3 pollici davanti al guidatore per la strumentazione e un touch-screen verticale da 12 pollici per il sistema di infotainment OpenR Link. Integra Google Assistant e permette di scaricare una cinquantina di app tra cui il gioco SongPop for Renault: un quiz musicale che si gioca in gruppo usando lo smartphone come telecomando per le risposte. Non manca la navigazione intelligente delle Google Maps ottimizzate per le auto elettriche, capace di accompagnarci nella pianificazione dei viaggi e delle ricariche, sedili massaggianti per concedersi un po' di relax durante le soste alla colonnina e luci ambient a 48 colori, che cambiano da sole in base ai ritmi circadiani. L'audio? È firmato Harman Kardon e ottimizzato in base ai consigli del compositore Jean Michel Jarre, che ha anche messo a punto il sound per avvisare i pedoni dell'arrivo dell'auto.

Renault Scenic E-Tech Electric Iconic, la plancia

Per via dello sterzo molto diretto e del buon bilanciamento dei pesi tra anteriore e posteriore (55% davanti, 45% dietro), Renault dice che dalla Scenic elettrica dobbiamo aspettarci una guida entusiasmante. Esaltata da una posizione di guida alta per lo spessore della batteria nel pavimento, ma anche con le gambe distese come su una berlina. Guardando sotto la carrozzeria si apprezzano componenti meccaniche realizzate con particolare pregio: spiccano ad esempio i braccetti delle sospensioni anteriori in alluminio pressofuso, invece che in più economica lamiera, che è assai più frequente tra le auto di segmento C. Belle e robuste anche le fusioni dei portamozzi, che vedrà forse solo il vostro meccanico al cambio gomme, ma che danno l'impressione di essere di fronte a un'auto d'alta gamma.

IN CASO DI INCENDIO Da notare che sotto la seduta del divanetto posteriore si trova un bocchettone chiamato Fireman Access e serve per permettere ai vigili del fuoco di inondare la batteria in caso di incendio: così da domare più alla svelta le fiamme che, come si sa, sulle auto elettriche sono più difficili da spegnere. Inondare d'acqua la batteria attraverso il Fireman Access ''È l’unico modo di estinguere l’incendio velocemente e definitivamente, riducendo il tempo di intervento abituale, da qualche ora a dieci minuti'', dice Renault (ammesso che il bocchettone sia ancora raggiungibile all'arrivo dei pompieri). Ma non ci sono solo gli incendi: in caso di incidente, uno staccabatteria automatico interrompe la corrente e un QR Code sul parabrezza permette di accedere con lo smartphone alle istruzioni su come intervenire, se i primi ad arrivare sul posto non sono addestrati a operare sui veicoli elettrici.

Renault Scenic E-Tech Electric Iconic, sotto la carrozzeria

AUTONOMIA E PERFORMANCE Due le versioni di Renault Scenic E-Tech Electric, entrambe con la sola trazione anteriore. La versione d'ingresso ha una batteria da 60 kWh per 420 km di autonomia. Alimenta un motore da 170 CV e 280 Nm, a dare 150 km/h di velocità massima dopo uno 0-100 km/h in 9,3 secondi. La versione top monta una batteria da 87 kWh per 620 km di autonomia, con un motore da 220 CV e 300 Nm che consente 170 km/h e uno ''zerocento'' in 8,4 secondi. A sovrintendere la sicurezza ci sono ben 30 sistemi ADAS di aiuto alla guida a dare la guida assistita di livello 2. Dispositivi che, dice Renault, sono proattivi: si fanno avanti da soli per spiegarci come sfruttarli al meglio o proponendoci di attivarli quando individuano situazioni in cui potrebbero rendere la guida meno faticosa.

LA RICARICA La ricarica può avvenire a 7,4 o 22 kW in corrente alternata, o fino a 150 kW in corrente continua: nelle migliori condizioni si recuperano fino a 2 ore di guida (pari a 50 kWh) in mezz'ora di sosta alla colonnina. E per semplificare la vita ai giramondo, Scenic elettrica vi offre il Mobilize Charging Pass, che senza ulteriori abbonamenti vi spalanca le porte di 500.000 stazioni di ricarica in 25 Paesi d'Europa. Renault Scenic E-Tech Electric arriverà entro aprile 2024 in due allestimenti: il più elegante Iconic e il più sportivo Esprit Alpine, a prezzi non ancora comunicati.

Motore Elettrico Potenza 170 CV (220 CV) Coppia 280 Nm (300 Nm) Velocità massima 150 km/h (170 km/h) 0-100 km/h 9,3 secondi (8,4 secondi) Batteria 60 kWh (87 kWh) Autonomia 420 km (620 km) Ricarica 7,4 o 22 kW in corrente alternata; 150 kW in corrente continua Trazione Anteriore Cambio Monomarcia Dimensioni 4,47 x 1,86 x 1,57 m Bagagliaio Da 545 a 1.670 litri Peso a vuoto con conducente a bordo n.d. Prezzo n.d.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/09/2023