Autore:

Marco Rocca

I TEMPI CAMBIANO Diesel o benzina? Se parliamo di una monovolume (o crossover come la definiscono in Renault) la scelta sembra scontata. Eppure, ultimamente, sono tanti i costruttori che stanno puntando su quest’ultima alimentazione sicuri di poter garantire consumi, emissioni e prestazioni sempre migliori.

NATO DALL'ALLEANZA Una delle ultime novità è stata messa a punto dall’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e Daimler. Un propulsore turbo benzina da 1.3 litri che il costruttore definisce globale visto che sarà prodotto in cinque fabbriche e venduto in tutto il mondo dalla Russia, all’Africa passando per la Corea del Sud.

LA PRIMA E' LA SCENIC Oggi lo provo sulla Renault Scenic, la prima del brand francese a inaugurare questo propulsore che via via prenderà posto sul resto della gamma e sostituirà il vecchio 1.2 TCe a benzina da 115 e 130 cv. Lo dico subito: con l’arrivo del nuovo propulsore la Scenic non è cambiata di una virgola, quindi mi occuperò solo di raccontarvi di come va questo motore. Se ne volete sapere di più vi rimando alla prova completa di Scenic e Grand Scenic.

TRE POTENZE Il nuovo 1.3 litri turbo TCe è disponibile in tre livelli di potenza: 115 cv (220 Nm), 140 cv (240 Nm) e 160 cv (270 Nm), con cambio manuale a sei marce o trasmissione a doppia frizione EDC a sette rapporti. Quest’ultima disponibile solo negli ultimi due step di potenza.

PICCOLO GIOIELLO I tecnici hanno lavorato 4 anni su questo motore con oltre 40.000 ore di test e 300.000 km in giro per il mondo. Un motore tutto nuovo con tante chicche tecnologiche a cominciare dal Dual Variable Timing Camshaft, che gestisce le valvole di aspirazione e di scarico in funzione delle sollecitazioni del motore. In tal modo, si ottiene più coppia ai bassi regimi, lineare disponibile agli alti regimi, a vantaggio di un maggiore piacere di guida e di migliori riprese per i nostri clienti.

C'E' UN PO' DI GT-R E poi c’è una nuova tecnologia di rivestimento dei cilindri, ripresa niente meno che dalla Nissan GT-R, che migliora l’efficienza riducendo gli attriti e ottimizzando la conduttività termica. Nuovi anche gli iniettori che ora lavorano a 250 bar di pressione. La valvola wastgate diventa ad azionamento elettrico per una maggiore precisione di funzionamento. A fine 2018 verrà anche adottato un filtro antiparticolato, che consentirà di rispettare le norma anti-inquinamento Euro 6d-Temp, obbligatorie da settembre 2019.

QUI PREZZI Il risultato? Rispetto al precedente 1.2 TCe c’è una riduzione di carburante che arriva sino all’8% e una taglio alle emissioni di CO2 di 11g/km. Disponibile per Scenic e Grand Scenic, il nuovo 1.3 TCe attacca a listino a 22.050 euro per la versione da 115 cv in allestimento Sport Edition, per arrivare a 36.650 euro per la versione top da 160 cv in allestimento Initiale Paris. Per il 140 cv con cambio EDC in allestimento Intense ci vogliono 29.850 euro.