Nuovo Renault Scenic E-Tech Electric, il SUV elettrico debutterà a Monaco 2023

Solo pochi giorni fa abbiamo visto un prototipo camuffato aggirarsi per le vie della Francia, ma il debutto è ormai prossimo: la nuova Renault Scenic abbandonerà le forme da monovolume per - sorpresa, sorpresa - infilarsi nell’affollato segmento dei SUV elettrici di segmento C. Ispirata alla concept a idrogeno Scenic Vision vista a Parigi qualche mese fa, la nuova Scenic E-tech Electric è il quarto modello completamente elettrico di Renault, dopo Zoe, Twingo e Megane. Il suo debutto è atteso per il prossimo IAA Mobility di Monaco, ai primi di settembre.

Nuova Renault Scenic E-Tech Electric, visuale laterale

IL PROTOTIPO Quello che vedete in queste immagini è il modello definitivo, con una camuffatura progettata appositamente da Renault prima degli ultimi test estivi: l’auto infatti sarà impegnata a circolare per le strade di tutta Europa. Rispetto alla crossover Megane, la nuova Scenic è decisamente più spigolosa, con linee nette e sportive e un’aerodinamica piuttosto curata, come dimostrano anche i deflettori verticali sul portellone posteriore. La firma luminosa è quella ormai comune a tanti modelli, a cominciare dalla nuova Clio (che abbiamo appena provato nella sua versione full hybrid).

Nuova Renault Scenic E-Tech Electric, visuale dall'alto

QUANDO LA VEDREMO L’appuntamento per la presentazione ufficiale di nuova Renault Scenic E-Tech Electric è per il 4 settembre, durante la conferenza stampa organizzata dalla casa francese all’IAA Mobility 2023 di Monaco. Continuate a seguirci, nelle prossime settimane vi aggiorneremo su come seguire la diretta live dall’evento!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/07/2023