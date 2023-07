Nuova Renault Scénic rinasce SUV (EV). Cos'altro già sappiamo

Il SUV coupé pesca il nome Rafale, ma un nome storico quale è Scénic non è in realtà mai stato abbandonato. Le immagini che stai guardando immortalano il prototipo di un SUV elettrico che tutto lascia pensare - questa volta sì - si chiamerà Renault Scenic. Appuntamento nel 2024. Ecco tutto quello che sappiamo (oltre al fatto che abbandona la carrozzeria monovolume: ma avevate dubbi?).

Nuova Renault Scénic: addio monovolume, dal 2024 sarà SUV

ID.4 NEL MIRINO Che un nuovo SUV compatto a propulsione elettrica acquisterà il nome di ''Scenic'' (E-Tech?), lo dichiarò il direttore del design Renault Gilles Vidal nel 2022. Scénic nuova maniera viaggerà sulla piattaforma CMF-EV. In passato, voci affermavano che il progetto fosse quello di generare un modello di grandi dimensioni e a 7 posti. Poi le priorità sono cambiate: vada per un SUV a 5 posti da circa 4,5 metri di lunghezza (come Austral), che se la veda con Volkswagen ID.4, Nissan Ariya, Skoda Enyaq iV.

Nuova Scénic E-Tech delle dimensioni di Austral, ma solo elettrica

POWERTRAIN Nuova Scenic Electric potrebbe essere fornita con opzioni di pacco batteria da 60 kWh e 87 kWh (con circa 500 km di autonomia), forse anche un'opzione entry level con batteria da 40 kWh. La variante da 60 kWh dovrebbe impiegare un motore anteriore da 215 CV, mentre la variante di fascia alta potrebbe includere un'opzione bi-motore AWD, che aggiunga un secondo motore al retrotreno. A meno che la Losanga, i clienti in cerca di maggiore potenza, non preferirà orientarli sul SUV Alpine (GT X-Over?): sempre un segmento C, ma dallo stile più sportivo, più grip, una migliore accelerazione e possibilmente una velocità massima superiore ai 200 km/h, visto che il Gruppo sta limitando la velocità di tutti i modelli Renault e Dacia a 180 km/h.

Nuova Scénic, quali tratti somatici? Aspettiamo nuove foto

CHE ASPETTO? Dello stile, ancora pochi indizi, se non le proporzioni da crossover taglia M, come mostrano le foto spia. Forse che si ispiri alla concept a idrogeno Renault Scénic Vision di maggio 2022? Torneremo presto in argomento.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/07/2023