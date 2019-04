Autore:

Matteo Gallucci

RIPASSONE ATTO IV Non è una novità di prodotto, infatti la notizia è sottopelle: la Renault Scenic (e Grand Scenic) si procura un nuovo cuore a gasolio da 1.7 litri con due livelli di potenza: 120 o 150 CV. La quarta generazione non cambia esteticamente e rimane fedele all'obiettivo originario: essere pratica e agile come una monovolume compatta e avere uno stile e design da vero crossover. Le sue dimensioni sono di 4,41 metri il lunghezza, 1,87 in altezza e 1,65 in larghezza con un generoso passo di 2,73 grazie alle ruote posizionate agli estremi della vettura.

QUELLE TUE RUOTONE GRANDI È l'unica vettura del segmento C a proporre di serie enormi cerchi da 20 pollici ,una soluzione vincente a livello estetico visto che Renault ha preso accordi diretti con i principali produttori di pneumatici per avere al cambio gomme prezzi analoghi a quelli dei più comuni 17 pollici. In più il comfort non viene penalizzato dalla scelta di calzare pneumatici ribassati e stretti (195 mm).

SCHERMO DELLE MIE BRAME L'effetto "wow" è naturale una volta saliti a bordo dove a prendersi tutte le attenzioni è il grande schermo centrale verticale da ben 8,7 pollici. Nel top di gamma viene dotato di sistema d'infotainment R-Link 2, con sistema di navigazione TomTom, connettività Bluetooth, impianto audio Bose Sound and System (11 altoparlanti e subwoofer) e compatibilità con i protocolli Apple Carplay e Android Auto. Da questo grande tablet verticale possiamo anche cambiare l'anima della Scenic scegliendo tra 5 modalità del MULTI-SENSE: Comfort, Neutral, Sport, Perso ed Eco.

AIUTI ALLA GUIDA C'è tutto quel che serve anche nella lista degli ADAS. Regolatore di velocità attivo che mantiene la corretta distanza di sicurezza dal veicolo che precede, la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedoni e il mantenimento in carreggiata attivo che corregge autonomamente lo sterzo in caso di abbandono involontario della carreggiata. Per avere tutto sotto controllo c'è anche l'utile Head Up Display (a colori) che riporta velocità di percorrenza, segnali stradali e navigazione direttamente nello schermino, a scomparsa, davanti al conducente. Per chi vuole parcheggiare senza stress disponibile anche il sistema Easy Park Assist che grazie a 12 sensori valuta le distanze e parcheggia l'auto in maniera autonoma sia negli spazi paralleli sia in quelli a spina di pesce.

ETA BETA CHI? Impossibile non trovare lo spazio necessario per riporre gli oggetti a bordo. I vani sono disseminati ovunque per una capacità totale di 63 litri totali. Degni di nota il cassetto davanti al passeggero anteriore (13 litri) e il profondo vano nel tunnel centrale (che può scorrere avanti o indietro) davvero molto capienti. Utili le due prese USB per chi siede sul divanetto posteriore diviso in due parti che è scorrevole per 14 cm e reclinabile con un singolo tasto della modalità One-Touch così da avere un bagagliaio modulare che passa da 506 a 1.554 litri disponibili.

SU LA TESTA L'abitacolo della Renault Scenic non è solo ampio e confortevole ma anche estremamente luminoso. Il merito va soprattutto al grande tetto panoramico in vetro fisso senza traversa centrale. La vista del cielo sarà sempre garantita e nel caso non ci fossero piacevoli stelle da guardare ma un sole caldo vi è all'occorrenza una comoda tendina motorizzata per oscurarlo.

LAVORI IN CORSO Come va su strada? Proprio in queste ore siamo impegnati nelle prove su strada della Scenic con il nuovo motore: aggiorneremo presto il servizio con le impressioni al volante. Tornate a trovarci!