Nuova Renault Arkana, al debutto anche l’allestimento Esprit Alpine

Il SUV coupé di segmento C si rinnova fuori, a cominciare dal logo, nella dotazione e negli allestimenti. Ordini dopo l’estate

Dopo le foto spia di un annetto fa, Renault ha finalmente presentato il restyling del suo SUV coupé di segmento C, Renault Arkana (qui la nostra prova su strada), che debutterà alla fine dell’estate. La versione attuale, in commercio dal 2021, ha già venduto 163mila unità, che diventano 240mila contando anche quelle di XM3, la versione venduta in Corea.

Nuovo Renault Arkana, visuale di 3/4 anteriore

Davvero poche le modifiche per Renault Arkana, volte soprattutto a dargli un’immagine più rifinita ed elegante, a cominciare dal nuovo logo Renault “Nouvel’R” integrato nella calandra, al centro di una fascia color nero lucido che collega tra loro i proiettori anteriori. Il motivo della losanga viene ripetuto anche nella griglia con motivi a effetto 3D; a seconda delle versioni i bordi delle decorazioni sono nere, cromo satinato o cromo nero. La sottile lama aerodinamica nella parte bassa del paraurti, presente sugli allestimenti R.S. Line ed E-Tech Engineered, rimarrà per le nuove versioni Techno ed Esprit Alpine, rispettivamente in colore carrozzeria e grigio satinato.

Nuovo Renault Arkana, visuale laterale

ADDIO CROMATURE Spariscono le cromature del modello precedente (su calandra, cornice dei finestrini ecc.) in favore di più discrete soluzioni color nero lucido o satinato. Al posteriore si rinnova il logo come davanti, così come la grafica del nome modello e la forma dei terminali di scarico. I fari sono adesso in cristallo fumé.

Gli allestimenti top di gamma del modello precedente, prima R.S. Line e poi E-Tech Engineered hanno contribuito a più della metà del venduto di Arkana, almeno in Europa, con la motorizzazione full hybrid E-Tech da 145 CV scelta dal 63% dei clienti del Vecchio Continente.

Nuovo Renault Arkana, gli interni della versione Esprit Alpine

VEDI ANCHE

ESPRIT ALPINE Allineandosi al resto della gamma Renault, anche il nuovo Arkana sarà disponibile con la versione top di gamma Esprit Alpine, con dettagli specifici come il logo sul coprimozzo dei parafanghi, nuovi cerchi da 19” e spoiler posteriore a doppio taglio. All’interno i sedili sono rivestiti in similpelle, con il logo Alpine sullo schienale e cuciture blu a contrasto, dettaglio ripreso anche dalle cinture di sicurezza. Su volante e pannelli porta le cuciture sono nei colori della bandiera francese, mentre la plancia di fronte al passeggero ha un motivo che ricorda l’ardesia. Per tutte le motorizzazioni di questo allestimento è previsto il cambio elettronico (senza cavi).

Nuovo Renault Arkana, l'abitacolo della versione Esprit Alpine

LE ALTRE VERSIONI Anche per Arkana il resto dell’offerta prevede gli allestimenti di attacco Evolution e quello intermedio Techno. Fin dal modello base il SUV coupé francese prevede il navigatore, la connettività Android Auto e Apple CarPlay wireless, e la strumentazione digitale del cruscotto su schermo da 7” con grafica rinnovata. Debutta per tutte la nuova colorazione della carrozzeria Blu Notturno.

Nuovo Renault Arkana, i nuovi cerchi da 19'' dell'allestimento Esprit Alpine

Invariate le motorizzazioni disponibili per nuova Renault Arkana, che prevedono i motori mild hybrid a benzina da 140 e 160 CV, e la E-Tech Full Hybrid da 145 CV, capace di consumi davvero contenuti - specialmente in città.

Al netto di qualche piccolo ritocco al listino, nuova Renault Arkana avrà prezzi in linea con quella attualmente in commercio, che attacca a 31.750 euro. Gli ordini si apriranno nel corso dell’estate, con le prime consegne già dal mese di settembre.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/07/2023