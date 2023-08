Tutte le novità del micro camper Ford Transit Custom Nugget

Per alcuni è una consuetudine, per altri un sogno che coltivano da tempo, ma magari non hanno ancora avuto modo di realizzare: un piccolo camper per godersi le vacanze con la massima libertà. Una soluzione super pratica e super accessibile (dopo il noleggio con il camper sharing) è puntare su un camper-van, un modello compatto e facile da guidare. Come il nuovo Ford Transit Custom Nugget, che alza l'asticella quanto a dotazioni di bordo e viene proposto anche con motore Plug-In Hybrid: l'ibrido che si ricarica dalla presa di corrente per fare un po' di strada anche solo viaggiando a batterie.

Ford Transit Custom Nugget, il pannello di controllo

Sviluppato in collaborazione con lo specialista Westfalia, leader nella produzione di camper, il nuovo Nugget ha interni di tipo “multizona”, elemento distintivo rispetto ai rivali di categoria. Questa soluzione per gli arredi fa sì che, nonostante la presenza di due letti matrimoniali, i campeggiatori possano muoversi all'interno dell’abitacolo, cucinare o salire e scendere dal veicolo senza disturbare gli altri occupanti. L'area occupata dai sedili è confortevole in viaggio, ma si trasforma facilmente in zona pranzo e zona notte quando il camper è in sosta. Novità della versione appena presentata sono i sedili anteriori riscaldabili e girevoli; la panca posteriore a tre posti con riscaldamento opzionale, che consente di viaggiare in cinque, nuovi altoparlanti audio e prese USB-C di serie per chi siede in seconda fiila.

Ford Transit Custom Nugget, l'angolo cucina

PIÙ SPAZIO IN CUCINA La forma a L della zona cucina rende più comodo cucinare e il nuovo frigorifero a cassetti è più comodo da usare ed è abbastanza profondo da contenere bottiglie in posizione verticale: senza doverle per forza sdraiare, insomma. In combinazione con il nuovo piano cottura e il lavello integrati, ora con acqua calda di serie, il design del piano di lavoro è più ordinato ed è più spazioso del 20%. Altre novità rispetto al modello precedente sono una sezione del materasso del letto sul tetto che può essere sollevata per aumentare lo spazio per la testa di chi cucina, e una panca posteriore scorrevole più comoda da regolare con una sola mano, grazie ai nuovi comandi.

UN OCCHIO ALLA PRIVACY La doccia calda/fredda montata sul retro è ora di serie, mentre la tenda per la privacy sul portellone posteriore è disponibile a richiesta. E non solo: il tetto a soffietto è realizzato con un nuovo tessuto auto-ripiegabile che semplifica la chiusura; il tavolo e le sedie da esterno hanno ora nuovi e più pratici alloggiamenti, mentre pratiche tende oscuranti a rullo sostituiscono le tende, per una maggiore privacy. Le chiusure con cerniere ammortizzate e le maniglie a scomparsa proteggono infine le dita dei bambini e attutiscono il rumore durante la guida.

Ford Transit Custom Nugget, la doccia

Andare in campeggio non vuol dire rinunciare a tecnologia e comfort. Non a caso il nuovo Transit Custom Nugget ha di serie la ricarica wireless per gli smartphone compatibili e il modem 5G. Il tetto solare offerto in opzione aiuta ad alimentare le funzioni interne o a ricaricare la batteria servizi per una maggiore indipendenza laddove non sia disponibile un allacciamento alla corrente esterna. Un touchscreen a colori da 7 pollici nella zona living controlla il riscaldamento, i livelli dell'acqua, il livello della batteria e l'illuminazione del nuovo Nugget, con luci interne a LED a colori personalizzabili, funzione Inclinometro per facilitare il livellamento su terreni irregolari e un'applicazione Bluetooth per usare lo smartphone come telecomando per le funzioni dell'abitacolo.

E QUANDO GUIDI? La connettività di bordo è garantita dall'ultima versione del sistema di infotainment Ford Sync 4 con navigatore, schermo touch da 13 pollici, comandi vocali e la compatibilità con Android Auto e Apple Carplay. Non mancano sistemi di assistenza alla guida degni delle normali automobili: dall' Adaptive Cruise Control con mantenimento attivo della corsia a dare la guida autonoma di livello 2, la frenata automatica in retromarcia e il sistema di telecamere a 360 gradi per agevolare le manovre negli spazi ristretti.

Ford Transit Custom Nugget, la plancia

La nuova generazione di Transit Custom Nugget sarà lanciata in diverse fasi, partendo dalla versione Nugget Titanium con tetto sollevabile e motore Diesel EcoBlue da 170 CV con cambio automatico a otto rapporti, ordinabile presso i FordPartner a partire da questo mese, con le prime consegne previste per la prossima primavera. Le altre versioni, compresa la variante Plug-In Hybrid da 232 CV con batteria da 11,8 kWh utilizzabili per la guida a emissioni zero, saranno introdotte a successivamente. In gamma arriveranno anche varianti a trazione integrale, per chi ama raggiungere località più isolate o le località sciistiche. I prezzi non sono ancora stati comunicati.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/08/2023