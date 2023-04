Ford E-Transit Courier: in video il nuovo furgone elettrico

Dopo il Transit 100% elettrico, Ford Pro presenta un nuovo furgone compatto a batterie per le consegne urbane. Si tratta di Ford E-Transit Courier, che va ad arricchire la gamma dei veicoli commerciali a impatto zero dell'Ovale Blu. Qui sotto il video di presentazione dal canale YouTube della Casa.

Il Courier è il furgone più piccolo della gamma Transit e quello appena annunciato è il primo full electric. La piattaforma su cui è realizzato è la EV di Ford che troveremo alla base della prossima generazione del crossover Puma (qui la video-prova di Puma ST), anch'esso a batterie. Furgone e crossover condivideranno come sito di produzione lo stabilimento di Craiova in Romania. Forme da van, ma frontale da SUV, l'E-Transit Courier è lungo 4,28 metri, per un'area di carico che misura 1,80 m di lunghezza. Reclinando il sedile del passeggero è possibile caricare oggetti lunghi fino a 2,66 m, mentre la larghezza del piano tra i passaruota consente di introdurre contemporaneamente due europallet di dimensioni standard. In abitacolo, un grande display da 12 pollici a centro plancia permette l'uso dell'infotainment, basato sul sistema Sync 4.

Ford E-Transit Courier, il vano di carico

VEDI ANCHE

Autonomia e caratteristiche della batteria non sono ancora state dichiarate, ma Ford ha per ora annunciato che l'E-Transit è alimentato da un singolo motore elettrico da 136 CV, ha la trazione anteriore e una velocità limitata a 145 km/h. Il caricabatterie di bordo è da 11 kW e consente una ricarica completa in 5,7 ore dalle prese in corrente alternata di potenza adeguata, mentre con la ricarica in corrente continua a 100 kW si recupera l'80% della carica in 35 minuti circa. Tra le caratteristiche tipiche delle auto elettriche, non mancano la funzione per la guida monopedale (quella che consente di gestire il rallentamento e l'arresto del veicolo modulando il rilascio dell'acceleratore), così come le opzioni per programmare la ricarica e il precondizionamento della batteria, con cui ottimizzare autonomia e spese per il rifornimento.

Ford E-Transit Courier, la plancia

Nuovo E-Transit Courier sarà anticipato nell'autunno del 2023 dalle versioni con motori a benzina e diesel. Le prime saranno dotate dell'EcoBoost da 1,0 litri e 125 CV, offerto in combinazione con cambio manuale a sei marce o automatico a doppia frizione e sette rapporti. Solo cambio manuale per le unità a gasolio EcoBlue da 1,5 litri e 100 CV. Vale la pena aspettare l'elettrico? La capacità di carico è uguale per tutte le motorizzazioni e tutte sono proposte sia in versione furgone a due posti sia in configurazione a doppia cabina con due file di sedili. Ford, per incoraggiare la transizione all'elettrico, include nel prezzo due anni di abbonamento alla sua rete di ricarica e sottolinea che i costi di manutenzione programmata sono inferiori del 35% per la versione a batterie. Inoltre le versioni a motore tradizionale prevedono un infotainment con display da 8 pollici invece che da 12. Forse non è la prima caratteristica che si cerca in un veicolo commerciale, ma anche quello va messo in conto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/04/2023