Voto 10 in Ecologia: ecco Ford E-Transit scuolabus

Se alla campanella delle 8.00 non sarai ancora in aula, d'ora in poi avrai una valida scusa in più da spendere. Potrai sempre sostenere che non hai...sentito il bus. Oppure, che il bus ti ha lasciato a piedi causa esaurimento batterie. Battute a parte - non tutti i docenti hanno il senso dell'umorismo -, il prototipo di scuolabus Tipo A su base E-Transit che Ford mostra alla Work Truck Week 2023 di Indianapolis si fregia del titolo di primo school bus elettrico prodotto interamente sulla linea di una Casa auto. Zero emissioni (local), zero spese: grazie agli incentivi, per molti distretti scolastici federali l'acquisto di un veicolo del genere potrebbero risultare quasi gratuito.

🛑 please come to a full stop!

Excited to share #ETransit is the first van from a full line automaker to offer a Type A #schoolbus package on an electric powertrain. Talk about versatility!

Stop by the Ford Pro booth @ NTEA #WorkTruckWeek to see it and our software + charging. pic.twitter.com/09XbvrPEgt — Wanda Young (@WandaY_FordPro) March 9, 2023



E-TRANSFORMER Per l'Ovale, E-Transit è già un successo di vendite. Nel 2022 ha conquistato quasi i tre quarti del mercato domestico dei furgoni elettrici e lo ha fatto offrendo una serie di configurazioni e pacchetti rivolti a tutti i tipi di attività. L'ingresso nel settore degli scuolabus Type A (capacità 12-30 persone), orgogliosamente annunciato sui social dal Ford Pro Global Chief Marketing & Experience Officer Wanda Young, è solo ciliegina sulla torta di un catalogo che più variopinto non si può.

CREDITI DIDATTICI Di E-Transit scuolabus, Ford non ha ancora diffuso né i valori di percorrenza, né volumi di produzione, né infine i prezzi. Dell'ultima voce, tuttavia, i dirigenti scolastici USA non dovrebbero preoccuparsi troppo, dal momento che - come accennato - ciascun distretto può oggi ottenere fino a 375.000 dollari per sostituire i propri vecchi autobus diesel con esemplari completamente elettrici. Senza contare che l'Inflation Reduction Act prevede altri 20.000 dollari in crediti per l'infrastruttura di ricarica. Il mezzo giusto al momento giusto, insomma. Le istituzioni di California e Stato di New York saranno entusiaste. Quelle del Wyoming, dove a scuola è solito che ti accompagni il babbo con un truck V8, un pelo meno.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/03/2023