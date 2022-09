Nuovo Ford E-Transit Custom: full electric, super tecnologico

È il furgoncino più venduto in Europa, naturale che ora dia l'esempio e salga sulla giostra dell'elettrificazione ''hard''. Dopo le prime informazioni e immagini diffuse a maggio, ecco Ford E-Transit Custom in tutte le sue caratteristiche. 100% elettrico, 100% hi-tech nelle funzioni ad uso e consumo dei professionisti, nuovo E-Transit Custom raggiungerà il fratellone E-Transit, già in produzione dallo scorso marzo, nell'autunno del 2023 (prezzi ancora sconosciuti). Una panoramica (e un breve video di anteprima).

Per E-Transit Custom, pacco batterie da 400 Volt e 74 kWh che utilizza celle avanzate da 82 Ah, le stesse del Ford F-150 Lightning, per una capacità energetica superiore del 12% rispetto a E-Transit. Un'autonomia prevista di 380 km consente di coprire oltre quattro volte il chilometraggio giornaliero medio del conducente di un van da una tonnellata. Il montaggio della batteria direttamente sullo chassis migliora inoltre la durata e riduce il peso.

MOTORE Si potrà scegliere tra una potenza di 135 CV o 217 CV, coppia sempre di 415 Nm. Il propulsore è montato direttamente sul pianale posteriore del veicolo, eliminando la necessità di un sottotelaio dedicato, ed è ruotato di 90° per massimizzare lo spazio di carico e ridurre peso e complessità. La potente trasmissione elettrica offre inoltre una capacità di traino fino a 2.000 kg che non dovrebbe far rimpiangere un furgone diesel.

RICARICA Il caricabatterie trifase da 11 kW AC integrato è in grado di ricaricare completamente la batteria in 7-8 ore. E-Transit Custom supporta anche la ricarica rapida in corrente continua DC fino a 125 kW, per una ricarica dal 15% all’80% in 41 minuti. I clienti Ford Pro potranno infine accedere alla rete di ricarica pubblica Blue Oval Charge Network, la più grande d’Europa con oltre 300.000 caricatori: abbonamento gratuito per i primi 12 mesi.

Il piano di carico è stato abbassato rispetto alla versione precedente, per facilitare il carico e l’accesso alla cabina. L’altezza complessiva è ora inferiore a 2 metri, per agevolare l’accesso in aree ad altezza limitata come parcheggi multipiano, garage e baie di carico sotterranee. L’apertura della porta laterale facilita a sua volta le operazioni di carico, mentre un nuovo gradino di accesso rende ancora più facile la salita al vano stesso. A proposito: volumi di carico da 5,8 a 9,0 m3, con un carico utile fino a 1.100 kg e una lunghezza massima di carico di 3.450 mm. Sono disponibili anche carrozzerie a doppia cabina e combi, con possibilità di scegliere tra passo corto o lungo e tetto basso o alto.

Rispetto al modello precedente, E-Transit Custom offre una cabina più spaziosa e moderna. Il cambio a colonna, il freno a mano elettronico e il volante sagomato facilitano l’accesso alla cabina, una caratteristica preziosa per i conducenti che parcheggiano in aree strette e vogliono tenersi alla giusta distanza dagli altri veicoli mentre entrano o escono dall’abitacolo. Per la prima volta nel segmento, inoltre, Ford introduce un airbag montato sul tetto, che consente anche di alloggiare sul cruscotto un computer portatile o una cartella A4, oltre ad aumentare la flessibilità dei pannelli e dei dispositivi di montaggio, che ora possono essere montati più vicino al conducente utilizzando i supporti standard AMPS.

INFOTAINMENT Ogni E-Transit Custom è dotato di un touchscreen panoramico da 13 pollici orientato verso il conducente, equipaggiato con l’avanzato sistema di comunicazione e infotainment Ford SYNC 4, alimentato da un nuovo modem 5G per una connettività superveloce.

La gamma di sistemi di assistenza alla guida di serie di E-Transit Custom è più completa che mai e comprende infine Pre-Collision Assist, Lane-Keeping System, Driver Alert, Cruise Control con Adjustable Speed Limiter, Traffic Sign Recognition, Intelligent Speed Assist, Wrong Way Alert, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e telecamera a 360°.

