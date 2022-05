Ecco Ford E-Transit Custom: secondo furgone elettrico dell'Ovale Blu

Il suo arrivo era stato abbondantemente anticipato (ne parlavamo già nel 2020) e dopo le informazioni sul furgone elettrico Ford E-Transit da due tonnellate, entrato in produzione lo scorso marzo, Ford Pro ha rivelato i primi dettagli del nuovissimo Ford E-Transit Custom da una tonnellata.

Ford E-Transit Custom, le luci sono a LED

FA ANCHE DA POWER BANK Successore a emissioni zero del furgone più venduto in Europa, E-Transit Custom è stato progettato da zero. Con il contributo della fanaleria completamente a LED, che consumano meno delle lampadine, l'autonomia può raggiungere i 380 km e il sistema di ricarica consente la ricarica rapida in corrente continua. La capacità di traino non gli manca e grazie alla tecnologia ProPower Onboard è in grado di alimentare con la sua batteria luci, dispositivi e strumenti di lavoro.

Ford E-Transit Custom alimenta gli strumenti di lavoro

CINQUE IN FAMIGLIA L'E-Transit Custom completamente elettrico entrerà in produzione nella seconda metà del 2023, come parte di una gamma a emissioni zero che comprenderà entro il 2024 l'E-Transit da due tonnellate, il Transit Courier e i van per il trasporto di persone Ford Tourneo e Tourneo Custom: tutti fabbricati nello stabilimento Ford Otosan di Kocaeli in Turchia. Per agevolare il passaggio alla mobilità elettrica, il nuovo furgone sarà supportato da funzioni di connettività e per la gestione delle fotte, dal software Ford Pro, da soluzioni di ricarica, assistenza e finanziamento tramite un'unica piattaforma dedicata.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/05/2022