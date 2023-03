Ford Puma ST: il B-SUV sportivo arriva in versione "light" con 170 CV, ma quando in Italia?

PUMA SPORTIVA IN VERSIONE LIGHT La Puma ST è la variante sportiva del B-SUV di successo di Ford. Presentata nel 2020 con un tre cilindri turbo da 1,5 litri che eroga 200 CV di potenza, questo modello è l’ammiraglia della gamma e offre un bel compromesso fra piacere di guida e praticità. Oggi, la Casa dell’Ovale Blu ha introdotto una nuova variante del motore mild-hybrid che era già in gamma dal 2019, ma adesso è nella sua configurazione più performante e abbinato solo al cambio automatico. La nuova versione del motore turbo EcoBoost MHEV tre cilindri da 1,0 litri ha una potenza di 170 CV, trazione anteriore e cambio a doppia frizione Powershift a sette rapporti. Per quanto riguarda la scelta del cambio automatico, questa è stata introdotta nel 2021, ma non era disponibile per la ST fino a oggi.

Ford Puma 1.0 MHEV: potrebbe arrivare anche in Italia una variante ''light'' del B-SUVMOTORE VIVACE E DESIGN AGGRESSIVO Ford deve ancora rivelare le specifiche dettagliate del nuovo 1.0 MHEV oltre alle emissioni di 144 g/km che è un po’ inferiore ai 149 g/km del più potente 1.5 litri privo di elettrificazione. Tuttavia, è lecito ritenere che l'accelerazione 0-100 km/h sarà più svelta dei 9 secondi della ST-Line convenzionale, ma più lenta dei 6,7 secondi della ST più potente. Sarà interessante vedere se la ST da 1,0 litri sarà visivamente differenziata dalla ST da 1,5 litri che viene fornita con un bodykit sportivo, cerchi in lega da 19 pollici e doppi tubi di scarico.

Ford Puma 1.0 MHEV: motore tre cilindri 1.0 mild-hybrid con 170 CV È ARRIVATA UN PO’ IN SORDINA Stranamente, la casa automobilistica non ha mostrato o annunciato ufficialmente questa Puma ST e per adesso non compare sul configuratore della filiale italiana. Tuttavia, ne abbiamo scoperto l’esistenza attraverso il listino sul sito di Ford Grecia (qui, il link al listino italiano aggiornato a gennaio 2023 dove non compare). Il modello da 1,0 litri costa 40.893 euro, leggermente più economico del 1.5 litri che costa 42.258 euro nel mercato ellenico. Resta da capire come mai il SUV compatto sia assente da molti siti web locali nei principali mercati europei, ma è molto probabile che sarà svelato presto, anche in Italia. Detto questo, ricordiamo che la Puma dovrebbe ricevere un aggiornamento di metà carriera nel 2024, insieme alla variante completamente elettrica già confermata. Oggi, non sappiamo quale sarà l’evoluzione di esterni e interni con il restyling, ma molto probabilmente la variante BEV sarà visivamente differente dai modelli con motore convenzionale. Infine, avrà il compito di fare le veci (almeno in parte) della Fiesta, che uscirà di produzione quest'anno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/03/2023