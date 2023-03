Ford Burnout Mode, quando anche l'auto elettrica ha il vizio del fumo

Tutta quella coppia è un patrimonio da investire. In accelerazione, certo. Ma anche a beneficio di uno svago senza alcuno scopo, se non quello di nutrire il bimbo dispettoso che c'è in noi. Pare che Ford abbia inoltrato domanda presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) per depositare una tecnologia che esprima essenzialmente una modalità di burnout specifica per auto elettriche. La paternità della scoperta spetta al magazine CarBuzz: più precisamente, il brevetto parla di una ''modalità di prestazione del veicolo elettrico con rotazione intenzionale delle ruote'', che alla fine porta al ''riscaldamento o al fumo dei pneumatici per migliorare la trazione e fornire una proiezione visiva della potenza''. Un linguaggio accademico per descrivere una performance assai meno...ortodossa.

Nuvolette dalle ruote posteriori...

TESTA-CODA Le immagini allegate alla documentazione sono chiaramente schizzi di una Mustang-Mach E: con ogni probabilità, primo destinatario della nuova tecnologia sarà proprio il crossover elettrico dell'Ovale. Che l'ebbrezza di disegnare ciambelloni sull'asfalto, già l'ha assaporata sottoforma del prototipo Mustang Mach-e 1400 (vedi anche foto di cover), un mostro Ford Performance con sette motori e una potenza combinata di 1.400 cv. Il brevetto scende nel dettaglio, attribuendo alla burnout mode sia la proprietà di frenare le ruote anteriori, applicando la coppia all'asse posteriore, sia - viceversa - una funzione frenante applicata alla parte posteriore, con la coppia convogliata all'asse anteriore. ''Una manovra sequenziale che fa ruotare le gomme del primo asse seguite dalle gomme del secondo asse può essere eseguita mediante una specifica manipolazione dei pedale di freno e acceleratore'', recita un capitoletto.

...oppure da quelle anteriori

ALTOLÀ ALLA NOIA In sostanza, la nuova modalità contrasterebbe la naturale tendenza delle auto a trazione integrale a distribuire la coppia in modo uniforme sui due assi, soluzione che normalmente limita lo slittamento delle ruote e aiuta il guidatore a mantenere il controllo, anche quando i controlli di trazione sono disinseriti. Peccato tutto ciò sia poco...divertente. Almeno, in contesti protetti, come piste o comunque aree interdette al traffico, cioè le situazioni alle quali Ford fa esplicito riferimento.

DIDATTICA A DISTANZA Magie dell'informatica: il brevetto, infine, spiega come la nuova modalità di burnout - per la quale non sarebbe ancora stato coniato un nome ufficiale - possa essere aggiunta ''all'hardware esistente in vari veicoli tramite un software o un aggiornamento di programmazione''. In teoria, ciò significa che insegnare a cuocere le gomme a puntino alla propria Ford Mustang Mach-E GT - ma anche alle sue varianti a motore singolo - dovrebbe essere un compito abbastanza facile. Forse, semplicemente smanettando con l'infotainment.

Ford Mustang Mach-E GT

REVERSE ENGINEERING Ancora in parte misteriosa, la burnout mode pensata da Ford è un altro esempio di come le Case auto si stiano prodigando per colmare il divario di coinvolgimento emotivo tra auto elettriche e a motore termico. Anche Hyundai Ioniq 5 N, una volta in produzione, dovrebbe ad esempio essere equipaggiata di una speciale modalità drift. ''Bomboloni'', ma non solo: per le sue EV, Dodge ha messo a punto uno scarico Fratzonic che - bene o male - emula la colonna sonora di un V8 Hemi. Dal canto suo, Toyota sta persino esaminando un cambio manuale virtuale per veicoli elettrici. Nostalgia di un automobilismo meno disciplinato, ma più...empatico?

