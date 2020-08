BURNOUT INSIDER Una vecchia Mercedes Classe E privata della carrozzeria, una GoPro fissata all'interno di una gomma, una seconda videocamera esterna a documentare il tutto in slow motion. E poi fumo... tanto fumo! Quello che si sprigiona durante un burnout da antologia: una sgommata senza pietà fino alla completa distruzione - e conseguente esplosione - del disgraziato pneumatico. Questi gli ingredienti di un video molto interessante che Warped Perception ha prodotto e pubblicato su YouTube e che potete guardare qui sotto.

DON'T TRY THIS AT HOME Non fatevi ingannare da alcune riprese un po' lunghette e guardatelo fino alla fine: intanto vedrete un burnout da una prospettiva assolutamente inedita. E poi potrete anche dare risposta a una domanda che forse vi siete appena fatti da soli: che fine farà la GoPro?