BURNOUT PARADISE SU NINTENDO SWITCH

Uno dei giochi di corse più divertenti e spassosi per PlayStation 3 e Xbox 360, già uscito due anni fa in versione rimasterizzata anche per PC, PlayStation 4 e Xbox One, si prepara ad arrivare finalmente anche sulla console portatile di Nintendo: Burnout Paradise Remastered arriverà su Switch entro l’estate.

ACROBAZIE A TUTTA VELOCITÀ Sviluppato da Criterion ed Electronic Arts, Burnout Paradise è un gioco di corse ambientato nella città fittizia di Paradise City (e il gioco si apre, non a caso, con l’omonima canzone dei Guns ‘n Roses), che può essere percorsa da un capo all’altro senza soluzione di continuità, alla ricerca di gare, sfide, acrobazie, paesaggi da distruggere e incidenti spettacolari. L’equivalente di film di Michael Bay sotto steroidi, in cui però il protagonista è il giocatore.

PACCHETTO COMPLETO Il gioco funzionerà a 60 fotogrammi al secondo, per un’esperienza fluida ed entusiasmante, e permette di giocare da soli oppure online con altre persone. Burnout Paradise Remastered contiene il gioco originale, più le otto espansioni che sono uscite nel corso degli anni: Cops and Robbers, Legendary Cars, Burnout Bikes (che introduce anche le due ruote) e Big Surf Island.