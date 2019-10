Autore:

Claudio Todeschini

BUONA SANTA LUCIA! Il servizio di streaming Netflix ha pubblicato il primo trailer di 6 Underground, il nuovo e adrenalinico film di Michael Bay. La trama ruota attorno alle vicende del misterioso miliardario One (Ryan Reynolds), impegnato a reclutare una squadra di ricconi come lui che fingono la loro morte per diventare vigilanti al servizio della giustizia. Se vi sembra una storia assurda, buona solo per giustificare un po’ di esplosioni, acrobazie spettacolari, effetti speciali a pioggia, belle donne e macchine potenti, sappiate che è proprio così.

BANG! CRASH! BOOM! La sceneggiatura è firmata dal duo Rhett Reese e Paul Wernick, già autori dei due Deadpool (con lo stesso Reynolds nei panni del folle supereroe) e del primo Zombieland. Accanto a Ryan Reynolds troviamo Ben Hardy (Bohemian Rapsody), Dave Franco (Now You See Me), Mélanie Laurent (Bastardi senza gloria), Manuel Garcia-Rulfo (Soldado, I Magnifici Sette) e Corey Hawkins (Straight Outta Compton e 24: Legacy).

INSEGUIMENTI A FIRENZE Il film è girato in parte a Firenze, e in alcune delle sequenze del trailer sembra quasi rendere omaggio alla serie videoludica di Assassin’s Creed, con acrobazie e parkour tra alcuni dei suoi monumenti più celebri. 6 Underground pullula di macchine da sogno e inseguimenti mozzafiato, girati con l’inconfondibile stile ipercinetico del regista della serie Transformers e dei primi due Bad Boys. Nel trailer è possibile ammirare una bellissima Ferrari 488 Pista usata da One per recarsi sul luogo di un colpo, in cima a un enorme grattacielo, una Rolls Royce Ghost II di una delle protagoniste, diverse Range Rover bianche usate come bersagli e una Mini Cooper S rovinata dalla caduta rovinosa di un cattivo. A chiudere in bellezza il trailer ci pensa una splendida Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio di color verde fluorescente, protagonista di una corsa scatenata tra le vie di Firenze, bersagliata nientemeno che da dei caccia da guerra.

QUANDO ESCE Diretto da Michael Bay, 6 Underground sarà disponibile su Netflix, il popolare servizio di streaming, a partire dal prossimo 13 dicembre.