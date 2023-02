Ford con LG per sviluppare la più grande gigafactory d'Europa

Negli scorsi giorni, Ford ha sottoscritto un accordo con LG Energy Solutions e Koç Holding per lo sviluppo di una gigafactory per le batterie al litio dei veicoli elettrici in Turchia. L’obiettivo di questa intesa è la realizzazione del più grande impianto per accumulatori per autotrazione in Europa. Il nuovo impianto sarà costruito a Başkent, vicino alla capitale Ankara. Sebbene l'accordo non sia vincolante, Ford ha confermato di voler iniziare i primi lavori entro la fine dell'anno, con l'inizio della produzione dei primi accumulatori nel 2026.

La partnership Ford, LG e Koc

UN RAPPORTO DI LUNGA DURATA ''Ford continua a intensificare il suo impegno sui veicoli elettrici, puntando a diventare leader nella mobilità sostenibile […] Stiamo mantenendo l'impegno di produrre batterie nella stessa regione in cui costruiamo veicoli elettrici'', ha commentato Lisa Drake, Vice President, Model e Industrialization di Ford Motor Company. L’Ovale Blu ha rapporti di lunga data sia con LG Energy Solutions che con Koç Holding. In particolare, la partnership con LG Energy Solutions dura ormai da circa un decennio. Recentemente l'azienda sudcoreana ha fornito batterie per lo stabilimento Ford in Polonia e i suoi accumulatori sono stati utilizzati su Mustang Mach-E ed E-Transit.

VEDI ANCHE

Ford Mustang Mach-e GT

UNIRE LE FORZE ''Il nostro rapporto commerciale di lunga data con Ford è il risultato del nostro impegno a fornire prodotti di ottima qualità, con valori di rendimento stabili e affidabili'', ha dichiarato Youngsoo Kwon, CEO di LG Energy Solution. ''Ora unendo le forze con Ford e Koç in Turchia, introdurremo la nostra tecnologia per promuovere ulteriormente la transizione elettrica in Europa, guidando così le iniziative globali per un futuro più sostenibile''. Una volta operativo, nel 2026, Ford si aspetta che lo stabilimento abbia una capacità di produzione annua di 25 GWh. Tuttavia, questo valore potrebbe salire a 45 GWh negli anni a venire.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 22/02/2023