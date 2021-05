UÈ FUNGHÉTTO! Chissà quali colorite espressioni uscirebbero dalla bocca di Otto Disc, l'autista un po' pazzoide che ogni mattina scarrozza Bart Simpson, sua sorella Lisa e gli altri omini gialli della celeberrima serie animata, verso la scuola elementare di Springfield. Viste le sue abitudini...narcotiche, forse permettergli di sedere alla guida di uno scuolabus mosso da un V8 sovralimentato non sarebbe una grande idea. Il motore di Dodge Challenger SRT Hellcat, nientemeno che una delle ''muscle'' più folli di sempre, nel tempo è stato montato su qualsiasi cosa, da una Mazda MX-5 a una Toyota Prius. Vista la sua disponibilità anche sotto forma di crate engine (qui la nostra guida), probabile che lo vedremo installato su chissà quante altre vetture. Di vederlo associato a un pullmino d'epoca, tuttavia, non ce lo saremmo aspettato. E invece non è uno scherzo, anzi: tanto che la creatura ora è in vendita.

DI CORSA IN CLASSE Dell'esemplare di Dodge Power Wagon del '46 elaborato da tale Alan Vanevenhoven di Kaukana, Wisconsin, in soli 10 mesi, e ora messo all'asta da Mecum Auctions, non è che si conoscano proprio tutti i particolari. Sappiamo giusto che adotta una trasmissione automatica overdrive 46RH, i freni a disco, il servosterzo, un sistema di scarico in acciaio inox e, naturalmente, il V8 HEMI Supercharged da 6,2 litri e oltre 700 cv (come spiegare al preside Skinner che sei in ritardo?). Mostrato per la prima volta al SEMA 2019, è stato anche utilizzato nelle riprese del film Mayberry Man (oltre ovviamente ad aver ispirato Matt Groening, no dai scherziamo), mentre in origine svolse un po' tutti i mestieri: furgone, ambulanza, certamente anche portare i bimbi a scuola. Per quanto riguarda il prezzo: se vuoi partecipare all'asta, metti in conto un'offerta superiore ai 150.000 dollari. Eh sì, sono un sacco di soldi. Ma quando mai ti capita di metterti in garage la cosa più simile allo scuolabus del mitico Otto?