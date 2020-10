LO SCUOLABUS FUORISTRADA Lo scopo è nobile: permettere ai bambini dei paesi disagiati di raggiungere la propria scuola e tornare a casa in sicurezza, anche laddove le strade non ci sono o sono particolarmente disagevoli. Per questa missione Torsus, azienda specializzata della Repubblica Ceca lanciata nel 2016, ha presentato uno scuolabus davvero speciale, che non sfigurerebbe in uno dei tanti film sull'apocalisse zombie.

IL PRAETORIAN IN VIDEO Si chiama Torsus Praetorian School Bus ed è una versione appositamente allestita del primo autobus heavy-duty presentato nel 2018. Lo potete vedere in azione nel video qui sotto, pubblicato sul canale YouTube ufficiale dell'Azienda. Il Praetorian si basa su un autotelaio Man, modificato per avere una maggiore altezza da terra e la trazione 4x4. Nasce per trasportare i lavoratori nei posti più inospitali del pianeta. E quale posto più inospitale della scuola per uno studente? Ovviamente si scherza.

LA SCHEDA TECNICA I numeri del Praetorian sono esposti nel secondo video che trovate qui sotto. Parliamo di un veicolo 4x4 capace di superare pendenze di 33° e guadi profondi 70 cm. È mosso da un motore Diesel da 6,9 litri, capace di erogare 240 CV e 925 Nm di coppia, omologato secondo gli standard Euro 6. In versione School Bus, guadagna pneumatici ancora più specializzati e firmati Michelin, oltre a sedili rivestiti con un particolare polimero e decorati come fossero lavagne scolastiche, con cinture di sicurezza adatte per passeggeri di tutte le corporature.

QUANTO COSTA A bordo del Praetorian School Bus trovano posto fino a 35 passeggeri. I braccioli mobili sono opzionali, così come i supporti per le anche. Le fonti ufficiali non accennano a lanciafiamme e armi varie, che in caso di apocalisse zombie sarebbero utilissimi. Ancora non è stato comunicato il prezzo della versione speciale School Bus, ma il costo di un Praetorian attrezzato in modo simile si aggira sui 170.000 euro.