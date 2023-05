Ford E-Transit, la città è il suo regno: prova video del van elettrico

Nel mondo a quattro ruote che sta cambiando, il veicolo elettrico più importante in circolazione non sarà il solito SUV da famiglia, né la solita crossover da 600 CV o la compatta modaiola a zero emissioni, ma assomiglierà di più al nuovo Ford e-Transit. Del resto, i veicoli commerciali sono sempre stati importanti, specialmente in questi ultimi anni, con il boom del commercio elettronico e delle consegne a domicilio, e lo diventeranno ancora di più con il graduale - ma inesorabile - passaggio all’elettrico.

Ford E-Transit, un momento delle fasi di carico delle moto

Parlando di veicoli commerciali elettrici, i conti si fanno in fretta: niente fumi neri ai semafori, l’ingresso nelle ZTL non si paga, i costi di gestione sono più bassi e si possono ricaricare di notte. Ma la domanda più importante, per chi si sposta tutto il giorno in città per lavoro, è sapere se hanno l’autonomia o si rischia di rimanere a piedi. Per scoprirlo ho deciso di fare una prova sul campo, che è poi l’unica che conta davvero: lasciato il vecchio turbodiesel parcheggiato in redazione, ho caricato al 100% le batterie del E-Transit e insime al fido Michele sono andato in giro per Milano e dintorni a recuperare le moto della nostra ultima comparativa, quella tra Sport Touring.

Ford E-Transit, visuale frontale

LE DIFFERENZE Rispetto al Transit con motore termico, le uniche differenze (da fuori) sono limitate alle righe blu sulla calandra, chiusa, che al centro nasconde la presa di ricarica. Sul portellone posteriore troviamo la scritta eTransit sottolineata da una riga blu, a evidenziarne l’anima green. Sbirciando sotto il pianale si vede il motore elettrico montato sull’assale posteriore, con le sospensioni specifiche per questo powertrain.

Ford E-Transit, gli interni

La prima, primissima cosa che colpisce, già dopo pochi metri di strada, è la silenziosità a bordo. Quasi straniante, soprattutto per chi è abituato ai “gasoloni”. È uno dei punti di forza delle auto elettriche, ma su un furgone colpisce ancora di più: non c’è rumore, non ci sono vibrazioni, l’E-Transit si guida facile senza affaticarsi con cambio e frizione. Ho particolarmente apprezzato in città la guida One Pedal, che permette di accelerare e frenare usando solo l’acceleratore, e al tempo stesso recuperando un po’ di energia. Il risultato è che arrivi a fine giornata meno stanco e stressato dalla guida cittadina: un aspetto che non si può quantificare in un listino prezzi o nei conti di un’azienda, ma decisamente importante.

Ford E-Transit, su richiesta le regolazioni elettriche del sedile del guidatore

SEMBRA (QUASI) UNA MUSTANG La posizione di guida è un bel passo avanti rispetto a quella che ci si aspetta di solito da un furgone: trovo un volante ben distanziato, un sedile comodo, riscaldabile e con tante regolazioni elettriche. Con le dovute differenze in termini di materiali, volante, selettore delle marce e comandi in generale ricordano quelli di Mustang Mach-E, l’elettrica sportiva di Ford (qui nelle grinfie di Ernesto Carbone).

Ford E-Transit, i comandi al volante

TANTA TECNOLOGIA Un altro richiamo al mondo auto viene dal grande schermo da 12” con Sync 4, l’ultima versione del sistema operativo di Ford, con Apple CarPlay e Android Auto wireless, navigatore connesso e calcolo automatico dei rifornimenti nei tragitti più lunghi. Un sistema moderno e veloce nella risposta, che su un mezzo elettrico come questo calza come un guanto. Non mi ha convinto invece l’interfaccia touch-only del - potente ed efficace - impianto di climatizzazione: per chi si muove in fretta tra una consegna e l’altra, senza tempo da perdere, le vecchie manopole analogiche sono più veloci e immediate da usare.

Ford E-Transit, lo schermo da 12'' con Sync 4

QUANTO SPAZIO! Tutti i richiami al mondo auto non fanno dimenticare a Transit di essere un veicolo da lavoro, che deve offrire praticità e spazi ovunque, e da questo punto di vista Ford continua a non deludere: ci sono vani sopra e sotto la plancia, sul tetto, nelle portiere, e anche sotto il sedile del passeggero (per alloggiare il cavo di ricarica).

NEL TRAFFICO La trazione posteriore e il baricentro più basso rispetto a un termico lo rendono discretamente agile nel traffico, e non è che si possa dire di tutti i van in circolazione. Il raggio di sterzata è da grosso SUV: all’inizio ero quasi stranito, ma si è rivelato sempre comodo, specialmente nei parcheggi in città.

Ford E-Transit, prova in città e sulle tangenziali milanesi

ADAS E DRIVING MODE Transit elettrico ha tre modalità di guida: quella normale, che va bene per tutti i giorni, quella Eco che taglia leggermente la potenza e la risposta dell’acceleratore, e di conseguenza aumenta un po’ l’autonomia, e Bassa aderenza, per quando la strada è bagnata o ci serve il massimo dell’aderenza a vuoto. Tanti anche i sistemi di assistenza alla guida, che se sono utili in auto, lo sono dieci volte di più su un furgone: monitoraggio dell’angolo cieco, cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza anche in retromarcia, telecamera a 360°. Su richiesta c’è anche l’assistente di parcheggio.

Ford E-Transit, la utilissima telecamera posteriore

VEDO TUTTO Su un furgone completamente chiuso la visibilità è quella che è, si sa, ma gli specchietti enormi aiutano. Più di tutto però, e mai come in questo caso, ci viene incontro la tecnologia: c’è un retrovisore digitale, laddove uno analogico sarebbe impossibile da montare, e la telecamera a 360° per le manovre. Non comoda, comodissima: non importa quanti anni abbiate passato a guidare un furgone, o quanta esperienza avete accumulato, una soluzione del genere cambia davvero la vita.

Ford E-Transit, impegnato nella prova in centro a Milano

Ford E-Transit è disponibile in diverse varianti di altezza e di lunghezza, con o senza cassone, ma già l’allestimento L2H2 di questa prova si è rivelato sufficiente per caricare e scaricare le nostre moto della comparativa. Il motore è nell’asse posteriore, ha 184 CV e 430 Nm di coppia, mentre la batteria è alloggiata sotto il pianale. Rispetto alla versione con motore a combustione interna non si perde un centimetro cubo di spazio, e anche qui troviamo 9 metri cubi e mezzo a disposizione.

Ford E-Transit, il vano di carico regolare e ben rifinito

BATTERIA E CONSUMI La batteria ha una capacità utile di 68 kWh, per un’autonomia dichiarata di 317 km in condizioni ideali, che sappiamo spesso non essere quelle reali. Con la batteria al 100%, all’accensione di E-Transit il computer di bordo - piuttosto conservativo - dice che abbiamo poco più di 250 km. Bastano e avanzano, per muoversi tra Milano e dintorni, nel traffico e in tangenziale. Al termine della giornata abbiamo percorso 115 km, tornando in redazione con il 62% della batteria ancora disponibile: calcolatrice alla mano, sono 302 km di autonomia in condizioni di utilizzo reali.

Ford E-Transit, la presa di ricarica al centro della calandra

RICARICA Per la ricarica quotidiana ci si può attrezzare con una wallbox domestica, che permette, nella versione monofase da 7,4 kW, di ricaricare completamente la batteria in 11 ore. Potendo contare su quella trifase da 11 kW, di ore ne bastano otto. Può capitare però di dover fare tragitti più lunghi, e in quel caso Ford mette a disposizione la rete Blue Oval, convenzionata con quasi tutti i gestori, anche qui in Italia: la potenza di ricarica rapida in corrente continua è di 115 kW, che consente di passare dal 20% all’80% di carica in meno di mezz’ora.

Ford E-Transit, ricca di spazi e vani la plancia

CORRENTE ALLA SPINA Disponibile su richiesta, E-Transit può montare anche il comodissimo sistema Pro Power, che mette a disposizione una presa di corrente in cabina e due nel vano di carico, con una potenza massima di 2,3 kW: ideale per usare attrezzi elettrici anche in cantiere, ma anche computer portatili e altri dispositivi elettronici.

FORDPASS PRO Per le piccole flotte, ma anche il singolo utilizzatore, la app Fordpass Pro mette a disposizione le normali funzioni di controllo del livello di carica della batteria e quant’altro, ma anche quelle per controllare le spese di ricarica, le manutenzioni, la posizione del furgone. Lo si può aprire o chiudere da remoto, anche solo per far entrare qualcuno nell’abitacolo lasciando inaccessibile l’area di carico.

Ford E-Transit, le conclusioni a fine giornata

Ford E-Transit in versione Trend costa 57.050 euro (IVA esclusa) e prevede di serie i principali aiuti alla guida, i fendinebbia, il clima automatico e il rivestimento sagomato del piano di carico. Sul veicolo in prova erano montati l’illuminazione esterna e interna a LED, le porte posteriori con blocco magnetico, le regolazioni elettriche del sedile del guidatore e l’imprescindibile Tech Pack AV (2.250 euro, con cruise control adattivo, telecamera a 360°, Sync 4 con comandi al volante, Android Auto e Apple CarPlay e navigatore connesso): 62.750 euro.

Dimensioni 5.531 x 2.059 x 2.447 mm Passo 3.300 mm Peso a vuoto 2.465 kg Lunghezza vano di carico 3.083 mm Altezza vano di carico 1.786 mm Larghezza vano di carico 1.784 mm Portata lorda 850,6 kg Volume di carico 9,5 m3 Motore Elettrico Trazione Posteriore Potenza 184 CV / 135 kW Coppia massima 430 Nm Batteria 68 kWh Autonomia 317 km Diametro di sterzata 12,4 m Potenza di ricarica AC 11,4 kW Potenza di ricarica DC 115 kW Prezzo (IVA esclusa) 57.050 euro Prezzo veicolo in prova (IVA esclusa) 62.750 euro

30/05/2023