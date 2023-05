Ford Kuga Graphite Tech Edition, abito grigio e gadget nel taschino

Per Kuga Full Hybrid, nuovo allestimento top di gamma. Ordini aperti: quanto costa e cos'ha in più rispetto a Kuga ST-Line X

Il grigio tira (in tutta Europa, è grigia oltre un'auto nuova su quattro), stiamo sul sicuro e vada per il grigio. Purché sia un grigio molto personale: ecco, il Grey Matter sembra fare al caso nostro. E i cerchi? Non lo sai che i cerchi fanno grande differenza? Lato sicurezza, infine: vuoi forse privarti dei sistemi di assistenza più avanzati? Per vestire Kuga di eleganza e al tempo stesso di tecnologie di guida di ultima generazione, esiste ora una formula all inclusive, Ford Kuga Graphite Tech Edition. Il restyling di metà carriera può aspettare.

Ford Kuga Graphite, il grigio le dona

DESIGN Da intendersi come nuovo allestimento top di gamma, quindi superiore anche a Kuga ST-Line X, la configurazione Graphite Tech Edition introduce dunque la speciale vernice esterna Grey Matter, tinta che è una sua esclusiva e che coi cerchi in lega multi-razze da 19 pollici rifiniti in nero lucido genera un contrasto di forte impatto. Kuga Graphite prevede anche l'aggiunta, senza sovrapprezzo, del pacchetto Sport ST-Line, che include spoiler posteriore maggiorato e pinze dei freni verniciate di rosso. All'interno, pedaliera in alluminio e soglie battitacco. A pagamento (1.500 euro) è invece l'ST-Line Black Package, che offre specifiche finiture nere per il tetto, le calotte degli specchietti retrovisori lucidi, le prese d’aria della fascia anteriore e lo spoiler posteriore, oltre a cerchi in lega neri lucidi da 20 pollici.

I nuovi cerchi da 19 pollici

HYBRID ONLY L'unica motorizzazione associabile all'allestimento Graphite è la 2.5 Full Hybrid da 190 cv di potenza, sia a trazione anteriore (FWD), sia a quattro ruote motrici (AWD), in ambedue in caso con cambio automatico a variazione continua CVT.

Kuga Graphite, una sbirciatina agli interni

ADAS Di serie il Co-pilot Pack, con tutti i sistemi di assistenza alla guida più richiesti: Adaptive Cruise control con Stop & Go e Traffic Jam per l'assistenza alla guida in colonna, Speed Sign Recognition (riconoscimento dei limiti di velocità), Driver Alert (monitoraggio della stanchezza del conducente), BLIS (monitoraggio dell'angolo cieco), Active Park Assist (parcheggio automatico senza mani), telecamera anteriore e posteriore, inoltre anche Door Edge Protectors (il dispositivo salva-portiere). Di serie è infine anche il Technology Pack: fari Quad LED adattivi e predittivi, Head-up display.

Kuga Graphite, personalità e sicurezza

PREZZI Kuga Graphite Tech Edition già ordinabile da maggio 2023, prime consegne a partire da giugno 2023. Prezzi a partire rispettivamente da 44.250 euro (FWD) e da 46.500 euro (AWD). Fanno 3.250 euro in più rispetto alla ST-Line X, ma in termini di stile e sicurezza hai il non plus ultra.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/05/2023