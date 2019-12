PROVA SICUREZZA La nuova Ford Kuga, che vi abbiamo mostrato in anteprima durante il Salone di Francoforte 2019, è stata promossa a pieni voti con le cinque stelle Euro NCAP. Il nuovo SUV dell'Ovale Blu è stato certificato come una delle automobili familiari più sicure nei test del 2019. Vediamo assieme come è riuscita a conquistarsi tutte e cinque le medagliette al petto.

ENTE INDIPENDETE I crash test dell’organismo indipendente europeo Euro NCAP sono molto impegnativi e completi. Come potete vedere nel video dei test (che trovate qui sotto nella gallery) la nuova Kuga viene sottoposta ad ogni tipo di stress, impatto o prova di sicurezza dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS) per definire il punteggio e rientrare negli standard di Euro NCAP.

IL PUNTEGGIO Durante le diverse prove d'impatti, e non solo, il dato che salta subito all'occhio è il punteggio del 92% sulla protezione degli occupanti adulti e 86% sulla protezione dei bambini a bordo. Questo "score" evidenzia la capacità di nuova Ford Kuga di proteggere le persone dentro e fuori dal veicolo ma anche di ridurre i danni durante le simulazioni di incidenti stradali. Infatti l'ottimo 82% relativo alla protezione degli utenti più vulnerabili della strada (quali pedoni e ciclisti) certifica la cura e attenzione con cui è stato costruito questo nuovo SUV compatto. Parlando di tecnologia applicata alla sicurezza è bene ricordare che anche la nuova Ford Kuga ha virato verso l'era dell'elettrificazione. Così può attingere a tutto il meglio di Ford e fare "all-in" in termini di ADAS. Questo upgrade di sicurezza si trasforma nel punteggio del 73% relativo alla dotazione dei sistemi di sicurezza attiva.