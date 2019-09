Autore:

La Redazione

FORD KUGA IN VIDEO Al Salone di Francoforte 2019 Ford porta sotto i riflettori la nuova Kuga. La terza generazione del Suv medio dell'Ovale offre a listino le versioni mild hybrid, full hybrid e ibrida plug-in. Anche lo stile è stato rivisto, con alcuni accenni, concentrati principalmente nella griglia del radiatore e negli specchietti retrovisori che richiamano la sorella Focus Active. Nella versione 2020 Ford Kuga guadagna, tra le altre cose, anche un nuovo display touchscreen da 8 pollici come supporto del sistema multimediale Ford SYNC 3 e molti sistemi di assistenza alla guida. Per saperne di più guarda il nostro video live dal Salone di Francoforte. Per conoscere tutte le novità che Ford ha presentato a Francoforte, invece, c'è il nostro Speciale Stand Ford.