Ford Ranger Wildtrak X e Ranger Tremor, i "quasi" Raptor. Video

Per entrambe le nuove varianti, maggiore altezza da terra, maggiore corsa delle sospensioni e sistemi più avanzati per il fuoristrada

Dedicati a tutti coloro che danno la priorità alle prestazioni in offroad, ma per i quali Ranger Raptor è sin troppo estremo. La gamma Ford Ranger accoglie le edizioni Tremor e Wildtrak X. Entrambe beneficiano di una maggiore distanza dal suolo, di una sospensione aggiornata e di altre caratteristiche che li rendono più adatti a calpestare i sentieri meno battuti. Il video sotto ha per protagonista Ranger Wildtrak X: dei due, è il più completo.

UN GRADINO SOPRA Le differenze con il Ranger base risiedono soprattutto nel telaio. Le sospensioni a corsa lunga con ammortizzatori Bilstein sensibili alla posizione aumentano l'altezza da terra di +26 mm e dovrebbero migliorare il comfort di guida sia in fuoristrada, sia su asfalto. Nuove sospensioni, ma anche carreggiate anteriori e posteriori più larghe, un servosterzo potenziato per impieghi gravosi e nuovi sistemi elettronici. Tra i quali il Trail Turn Assist, che frena la ruota interna per ridurre il raggio di sterzata su superfici scivolose, il Trail Control, sorta di cruise control per le basse velocità in offroad, inoltre la speciale modalità Rock Crawl, diretta eredità di Ranger Raptor. Entrambi, infine, montano pneumatici fuoristrada 265/70 R17 General Grabber AT3 più robusti, facendosi riconoscere anche per la piastra protettiva in acciaio sul paraurti anteriore.

Ranger Wildtrak X e Ranger Tremor, nuove sospensioni e tanto altro

RANGER TREMOR Esternamente, gli stessi fari alogeni del meno pretenzioso Ranger XLT, ma anche una serie di aggiornamenti in chiave avventura tra cui le estensioni del passaruota, i gradini laterali in alluminio pressofuso, gli accenti Boulder Grey e la barra sportiva tubolare sul letto posteriore. All'interno, rivestimento in vinile resistente all'acqua su sedili e pavimento e, in opzione, un pacchetto di interruttori sopraelevato.

Ranger Tremor, le barre tubolari sul cassone

RANGER WILDTRAK X L'aspetto più esclusivo è dovuto ai fari Matrix LED, alla griglia Asphalt Black con dettagli Cyber Orange a contrasto, agli speciali stemmi e agli emblemi Ford neri, inoltre ai cerchi in lega bicolore da 17 pollici. Gli interni sono caratterizzati da rivestimenti in pelle scamosciata sui sedili e sul cruscotto, cuciture Cyber Orange, quadro strumenti digitale da 12,4 pollici e touchscreen per l'infotainment da 12 pollici.

Ford Ranger Wildtrak X, gli interni

IL MOTORE Sotto il cofano si trova il solito diesel a quattro cilindri bi-turbo EcoBlue da 2,0 litri nel formato da 205 CV di potenza e 500 Nm di coppia. Valori certamente inferiori a quelli espressi sia dal V6 diesel da 3,0 litri di Ranger Platinum, sia dal V6 benzina biturbo da 3,0 litri di Ranger Raptor. Valori, tuttavia, che per il segmento dei pickup da una tonnellata sono più che sufficienti. Va da sé che coppia e potenza vengono sempre trasmesse a tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico a 10 marce e all'avanzato sistema di trazione integrale permanente.

Motore diesel da 205 cv, trazione integrale permanente

IL LANCIO Ford Ranger Tremor e Ford Ranger Wildtrak X sono disponibili per gli ordini già da ora (marzo 2023), con le prime consegne previste per agosto 2023.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/03/2023