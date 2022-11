Nuovo Ford Ranger Platinum: professionista anche nella cura del look

Per il nuovo Ranger top di gamma, dettagli esterni esclusivi e interni in pelle. Sotto il cofano, il diesel 3 litri V6. Da primavera

Lusso è spazio, lusso è prestazioni on-road e offroad, lusso - nella sua accezione letterale - è anche abbondanza di dettagli raffinati. Sarà un lusso, d'ora in poi, anche guidare un esemplare di Ford Ranger Platinum, nuova versione top di gamma (Ranger Raptor a parte) del pick-up di maggiore successo sia in Italia, sia in Europa. Ranger Platinum lussuoso da vedere e da abitare.

ESTERNI Il nuovo modello si colloca al di sopra della serie Wildtrak. All'esterno, Ranger Platinum si distingue per la griglia personalizzata, le nuove finiture cromate, i nuovi cerchi in lega da 20 pollici con dettagli in ebano lucido. Altre ricercatezze sono il portellone posteriore con chiusura ammortizzata, i vetri oscurati e le luci diurne all'interno dei fari Matrix LED. Le barre sul tetto, di serie, aggiungono sia un look deciso, sia maggiore funzionalità.

INTERNI Guidatore e passeggero anteriore si adagiano su sedili in pelle premium traforata e trapuntata con regolazione elettrica a 10 vie, funzioni di riscaldamento e raffreddamento ed eleganti cuciture a contrasto. La texture del legno d'acero scuro a grana aperta rafforza lo stile raffinato del design, mentre la sofisticata illuminazione interna contribuisce a creare un'atmosfera rilassante.

TECNOLOGIA Di serie, ovviamente, i due schermi digitali da 12 pollici: il quadro strumenti frontale e il touchscreen centrale verticale che controlla il sistema di infotainment SYNC 4A di Ford. Ranger Platinum provvisto anche di sistema audio B&O a otto altoparlanti e di ricarica wireless per dispositivi mobili. La connettività e gli aggiornamenti over-the-air sono infine garantiti dal modem FordPass Connect.

MOTORE Ranger Platinum è disponibile esclusivamente in versione doppia cabina a cinque posti ed è alimentato dal turbodiesel V6 Ford di 3,0 litri da 240 CV e 600 Nm di coppia. La potenza viene erogata attraverso il nuovo sistema di trazione integrale permanente a controllo elettronico, abbinato al cambio automatico Ford a 10 rapporti con programmazione adattativa dei cambi e supporti riprogettati per ridurre rumori e vibrazioni. L'abbondanza di coppia consente, inoltre, una capacità di carico superiore a una tonnellata e una capacità di traino fino a 3.500 kg.

ADAS Oltre ai sistemi avanzati di assistenza alla guida presenti su Ranger Wildtrak, la versione Platinum è dotata di serie anche di Active Park Assist con Park Out Assist, Blind Spot Information System con Cross-Traffic Alert e Trailer Coverage, Lane Change Warning & Aid, infine telecamera a 360°.

VENDITE Ordini di Ranger Platinum aperti da fine novembre 2022. L'inizio della produzione è previsto per marzo 2023, con le prime consegne a partire dalla tarda primavera 2023. Prezzi? Ufficialmente ancora sconosciuti, ma nell'ordine dei 70.000 euro IVA inclusa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/11/2022