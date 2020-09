OFF-ROAD PLUS Il Ranger Tremor è ''il pickup di medie dimensioni migliore che sia mai stato venduto negli Stati Uniti'', parola di Ford. Dopo Ford Ranger Thunder - edizione limitata arrivata anche da noi - il Tremor si caratterizza per sospensioni dalla maggiore escursione e angoli di attacco migliori. Insomma, fuoristrada all'ennesima potenza.

PIÙ IN ALTO Sospensioni rialzate - dicevamo - pneumatici per tutti i terreni Continental da 32 pollici su cerchi da 17 pollici. L'altezza da terra è di 25 cm, cioè 2 cm in più della Ranger SuperCrew 4x4. Rispetto alla versione standard, qui troviamo ammortizzatori Fox 2.0 con sospensioni anteriori e posteriori dall'escursione maggiorata rispettivamente a 16 cm e 20 cm. Migliorati anche gli angoli di attacco rispetto al SuperCrew 4x4 di base.

TANTI PARTICOLARI Tra le novità troviamo anche una piastra anteriore in acciaio montata sul telaio e piastre sottoporta, il blocco del differenziale posteriore e un sistema di gestione elettronica con quattro modalità di guida e Trail Control. Anche il sistema di controllo della trazione è stato ricalibrato per migliorare l'accelerazione e la trazione su superfici con ghiaia. All'esterno, ecco i due ganci di recupero anteriori e posteriori. Ford sostiene come Ranger Tremor conservi la stessa capacità di carico utile (650 kg) e una capacità di traino massima di 3.400 kg. Come ulteriore prova della sua indole da vero fuoristrada, i proprietari possono controllare argani, luci e compressori d'aria con un nuovo power bank ausiliario a sei interruttori montato sul cruscotto. All'interno, infine, il nuovo pickup è caratterizzato dal colore nero, inserti in pelle scamosciata e la sigla ''Tremor'' cucita negli schienali.

IL MOTORE Sotto il cofano si trova il familiare EcoBoost quattro cilindri turbo da 2,3 litri con 270 CV e 420 Nm di coppia, abbinato a una trasmissione automatica a 10 velocità e 4x4 standard con un differenziale posteriore a bloccaggio elettronico. Il pacchetto Tremor Off-Road, un'opzione che negli USA costa l'equivalente di 3.600 euro, può essere acquistato sugli allestimenti XLT e Lariat con la configurazione SuperCrew 4x4.

DATA USCITA La produzione del Ford Ranger 2021 dovrebbe iniziare all'inizio del prossimo anno. Anche lui, come Ford Ranger Thunder, sarà destinato anche al nostro Paese, o rimarrà prerogativa degli Stati Uniti? Restate collegati per scoprirlo.