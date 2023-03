Ford: dopo Explorer EV è tempo di risuscitare la Capri (elettrica)?

A pochissimi giorni dalla presentazione di nuova Ford Explorer elettrica (qui l'approfondimento), l’Ovale Blu anticipa l'intenzione di voler battezzare i modelli del futuro, con nomi di vetture celebri del passato. Stando infatti a quanto dichiarato al magazine britannico Autocar da Amko Leenarts (Design Director di Ford Europa e Responsabile dello sviluppo proprio di Explorer EV), il marchio americano starebbe valutando l’idea di risuscitare alcuni nomi iconici da far rivivere in chiave elettrica. Fra i più gettonati ci sarebbe proprio Capri, ma anche Cortina, Escort e Thunderbird.

Ford Capri MkIII

SCELTA VINCENTE A ben guardare, non si tratterebbe della prima volta che accade una cosa del genere. Forte dell’appeal generato dai sui modelli ''vintage'', Ford ha recentemente rilanciato la Puma e la Mustang, quest’ultima proposta come Sport Utility a batteria ad alte prestazioni (qui la nostra prova). Le specifiche di un'ipotettica Capri EV sarebbero allineate con quelle di nuova Explorer: autonomia dichiarata fra i 400 e i 500 km e una potenza di picco di oltre 300 CV. ''Il pubblico sembra apprezzare la scelta di riutilizzare i nomi del passato in ottica moderna […] Ciò ci garantisce una prospettiva unica di cui non dispone nessun’altro'', ha commentato Leenarts.

VEDI ANCHE

Ford Mustang Mach-e GT

ARRIVA NEL 2024? Secondo le primissime informazioni circolate in rete, la nuova versione elettrica di Ford Capri potrebbe abbandonare definitivamente le forme da 2 volumi coupé, abbracciando invece proporzioni da crossover sportiveggiante. Non è da escludere la possibilità che l’auto nasca dalla collaborazione con Volkswagen, adottando la piattaforma MEB di nuova ID.3. E in effetti, Ford ha già largamente anticipato l’arrivo di un crossover elettrico per il 2024. Che si tratti proprio della Capri?

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 23/03/2023