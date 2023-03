Ford Explorer, ecco il SUV elettrico diversamente uguale ad ID.4

Non inganni il nome. Una Ford Explorer già esisteva ed è un big SUV di oltre 5 metri a propulsione ibrida plug-in. La Ford Explorer presentata oggi in anteprima è tutta un'altra cosa. È il SUV di medie dimensioni a propulsione elettrica che il marchio dell'Ovale ha progettato specificamente per l'Europa. Puoi scoprire come è fatto anche riguardando il video del reveal. Qui sotto, invece, breve clip di benvenuto.

Risolto l'equivoco dei nomi (certo che con tutti quelli a disposizione...), verrebbe istintivo immaginare che Explorer sia parente di Mustang Mach-E. Invece no. Sotto quell'involucro squadrato c'è la piattaforma MEB che è anche alla base di Volkswagen ID.4. Non conoscendo ancora le misure precise, possiamo perciò associare a Explorer una lunghezza di circa 4 metri e 60. Rispetto al crossover Volkswagen, tuttavia, la controfigura Ford (disegnata e costruita in Germania, a Colonia) acquista un aspetto più spilogoso e vagamente fuoristradistico. Non mancano, in effetti, richiami all'Explorer di grossa taglia, inclusi il trattamento del montante posteriore e il design delle luci di coda.

Nuovo Ford Explorer visto da dietro

Distanti da ID.4 sono anche gli interni, di ispirazione - questi sì - Mustang Mach-E. C'è l'obbligatorio quadro strumenti digitale, c'è un grosso volante leggermente squadrato, c'è soprattutto il grande touchscreen verticale da 14,6 pollici (ma alloggiato all'interno del cruscotto, anziché fluttuante). A differenza di Mach-E, manca anche un controller rotante fisico. Ampia, infine, la console centrale, che offre spazio sufficiente per un laptop da 15 pollici e una capienza di 17 litri. Capacità di carico del bagagliaio, infine, di 470 litri.

Nuovo Ford Explorer, gli interni

Le analogie con ID.4 sono dunque quasi tutte sottopelle. Le informazioni sono ancora scarse, tuttavia fonti ben informate suggeriscono che la gamma Explorer inizierà con un modello da 170 CV a motore singolo e trazione posteriore, batteria da 52 kWh, per un grado di autonomia di 351 km e una potenza di ricarica fino a 130 kW. Al centro dell'offerta dovrebbe posizionarsi un'altra versione a motore singolo da 231 CV, abbinata a una batteria da 77 kWh, autonomia di 539 km e potenza di ricarica fino a 170 kW, mentre il modello più completo dovrebbe essere una versione AWD a doppio motore da 340 CV, stessa batteria da 77 kWh ma autonomia leggermente inferiore (491 km). Attendiamo schede tecniche.

Nuovo Ford Explorer, autonomia fino a 539 km?

Explorer porta al di qua dell'Atlantico anche nuove tecnologie di sicurezza, tra cui il cambio di corsia assistito e il cosiddetto Clear Exit Assist, sistema che avvisa di eventuali ciclisti in avvicinamento al momento di aprire la portiera da fermi. Altri gadget di serie includono il sedile massaggiante per il conducente, il climatizzatore bi-zona, l'accesso senza chiave e il portellone elettrico a mani libere.

Nuovo Ford Explorer in vendita entro fine 2023

Due equipaggiamenti, Explorer ed Explorer Premium. Sappiamo che la campagna ordini vera e propria aprirà entro fine 2023 e che il prezzo base dovrebbe essere inferiore ai 45.000 euro. Nel frattempo, sul sito web di Ford è possibile manifestare la propria intenzione di acquisto, oltre a cimentarsi in una interessante ''esplorazione'' virtuale.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/03/2023