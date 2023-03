Ford Bronco alla conquista dell'Europa, confermato il suo arrivo

Lo avevamo anticipato qualche mese fa e adesso uno dei fuoristrada più attesi di casa Ford arriva anche in Europa. Il Bronco è ormai una realtà in America, ma da Detroit non si erano ancora sbilanciati in via definitiva sul suo sbarco nel Vecchio Continente. La conferma è arrivata da pochi giorni e ci dice che potremo guidare l’iconico 4x4 a stelle e strisce dalla fine del 2023. In realtà, sarà disponibile in un numero limitato di esemplari e i prezzi sono ancora da definire, ma l’ingresso nei listini europei è una bella notizia per gli appassionati di pietraie, sterrati, guadi e trial. Ma adesso, entriamo più nel dettaglio.

Nuovo Ford Bronco: a fine anno arriva anche in Europa in numero limitato di pezzi

Il Ford Bronco 4x4 sarà proposto in Europa negli allestimenti Outer Banks e Badlands, entrambi molto orientati al fuoristrada, che prevedono dettagli esclusivi come il badge interno con il numero identificativo, una serie di accessori tra cui coprisedili in neoprene e borse portaoggetti e piccole sorprese come dei simpatici Easter Egg sparsi qua e là, dentro e fuori. Esteticamente il Ford Bronco trova ispirazione alla prima generazione, rimasta in produzione dal 1966 al 1975 e si distingue per gli sbalzi ridotti, la mascherina anteriore che si estende a tutta larghezza e gli iconici fari circolari. Monta pannelli della carrozzeria squadrati per assicurare una perfetta visibilità degli angoli esterni, molto utile su strada e, soprattutto, in fuoristrada. I parafanghi anteriori sono dotati di sezioni rialzate che indicano il bordo della carrozzeria e sono in grado di sostenere fino a 68 kg (possono essere utilizzati per il trasporto di oggetti più lunghi come tavole da surf o canoe). Il tettuccio rigido rimovibile (di serie) è insonorizzato e si divide in quattro pannelli con borse per il trasporto di oggetti ingombranti. Inoltre, possono essere rimosse anche tutte e quattro le porte con una semplice operazione, per “aprire” quasi del tutto la carrozzeria e godere di una guida “en plein air”.

Nuovo Ford Bronco: due versioni e prezzi ancora da definire

All’interno della Ford Bronco troviamo un quadro strumenti digitale da 8 pollici abbinato a un touchscreen da 12 pollici per il sistema infotainment SYNC 4 di ultima generazione e compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. C’è un impianto audio B&O con dieci altoparlanti, ma anche numerosi sistemi di sicurezza per la guida assistita e non manca una suite di telecamere a 360 gradi che si attiva automaticamente quando si inseriscono le modalità di guida off-road.

Nuovo Ford Bronco: abitacolo spazioso e robusto come si addice a un off-road

Lato tecnico, entrambe le versioni del Bronco sono equipaggiate con un motore V6 della famiglia EcoBoost di 2,7 litri biturbo, che eroga 335 CV e 563 Nm di coppia, ovviamente abbinato alla trazione integrale e a un cambio automatico a dicei velocità, che è di serie. Per esaltare le doti da vero fuoristrada, il cambio prevede un particolare rapporto di riduzione che arriva a 64,33:1 (gli esperti sanno di cosa stiamo parlando…), che consente al Bronco di viaggiare a 6 km/h con il motore a 2.400 giri, garantendo così un controllo preciso a bassa velocità e, congiuntamente, riducendo la probabilità di stallo su terreni difficili.

Nuovo Ford Bronco: motore V6 con 335 CV e tanta elettronica per assistere la guida

Le capacità fuoristradistiche sono un vero e proprio punto di forza dell’off-road yankee, che, tra le altre cose, dispone del Trail Control, cioè fino a sette modalità di guida. Oltre a quelle indicate per l’asfalto come Normal, Eco, Sport e Slippery, sono previsti i Drive Mode dedicati all'off-road, che si adattano alle diverse tipologie di terreni. Bronco Outer Banks è dotato di una scatola di trasferimento elettronica a due velocità, che consente la commutazione in movimento tra marce alte e basse con un pulsante. L’allestimento Badlands aggiunge un differenziale anteriore bloccabile e un sistema di disconnessione della barra stabilizzatrice anteriore, così da offrire la massima mobilità sui terreni più difficili. Inoltre, il Bronco è equipaggiato con sospensioni HOSS (High-Performance Off-Road Stability Suspension), con caratteristiche tecnche che assicurano un contatto costante con la superficie. L’asse posteriore monta di serie un ponte a cinque bracci con molle a corsa lunga a taratura variabile. Diversi i sistemi elettronici che ottimizzano le capacità off-road del modello, come il Trail Control, la cui modalità di funzionamento è simile a quella del cruise control, con il conducente che può selezionare una velocità fino a 31 km/h e il veicolo che gestirà accelerazione e frenata per consentire al guidatore di concentrarsi sui terreni più difficili.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/03/2023