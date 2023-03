Nuovo SUV compatto elettrico Ford, scoprilo in diretta streaming

Sceglie l'equinozio di primavera, Ford, per lanciare l'offensiva al segmento emergente dal maggiore tasso di crescita. Quello dei crossover elettrici di taglia M, un mercato per l'Ovale ancora inesplorato. Del primo SUV compatto elettrico Ford, la video world premiere è in programma per oggi martedì 21 marzo alle ore 13.00 in punto. Segui insieme a noi il live streaming, nel riquadro sotto. Informazioni in anteprima, ne abbiamo? Beh, qualcuna.

SUV DA (FUORI) CITTÀ Relativamente al modello che in gamma si posizionerà un gradino sotto Mastang Mach-E, sia in termini di dimensioni, sia come fascia di prezzo, Ford ha a più riprese seminato indizi. Uno dei quali (vedi sotto), attraverso un mini video nel quale l'auto è ripresa dall'alto (da molto in alto) mentre attraversa un paesaggio decisamente avventuroso. Chiaro segno di un dna fuoristradistico, oltre che urbano. Video/foto teaser e foto spia a parte (vedi gallery), dai quali scorgere giusto forme squadrate e misure da crossover di segmento B/C, il design definitivo è ancora avvolto dal segreto.

Prepare to see a different kind of #Ford…



21.03.23

13:00 CET https://t.co/kDYrogOYPU pic.twitter.com/GbryEZrToc — Ford News Europe (@FordNewsEurope) March 14, 2023



MI MANDA VW ID.4 Non è invece un mistero il ricorso alla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, cioè il partner con il quale Ford, allo scopo di accedere al settore delle EV di medio piccola statura da una corsia preferenziale, ha siglato una joint venture. Naturale quindi individuare nel nuovo modello una sorta di cugina di Volkswagen ID.4, auto della quale potrebbero essere riproposti i powertrain a motore singolo o bimotore. Per conoscerne l'aspetto esterno e interno e le proprietà tecniche, autonomia in primis, non resta che attendere l'ora X e, successivamente, leggere il nostro dossier completo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/03/2023