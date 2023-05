Ford E-Tourneo Courier, il multispazio 100% compatto, 100% elettrico. Il video

Come per molte case automobilistiche, anche per Ford il 2035 è l’anno in cui la gamma di modelli in vendita sarà esclusivamente elettrica. E così, dopo averci fatto conoscere il nuovo SUV Explorer, la casa dell’Ovale Blu ha presentato il nuovo E-Tourneo Courier, la versione passeggeri del veicolo commerciale Transit, svelato giusto un mesetto fa, e che si affianca ai già disponibili Tourneo Connect (su base Volkswagen Caddy) a sette posti e Tourneo Custom (su base Transit) a nove posti.

Nuovo Ford E-Tourneo Courier: visuale laterale

Con i suoi 4,4 metri di lunghezza, E-Tourneo Courier rimane una multispazio dalle linee squadrate ma non prive di una certa personalità. Tanti gli elementi ripresi dai SUV, come i passaruota con protezioni in plastica, le barre sul tetto di serie, le placche per il sottoscocca, le cornici dei finestrini nere e le plastiche protettive agli angoli della carrozzeria. Non mancano alcuni elementi più moderni che rimandano alle auto elettriche, a cominciare dalla grande griglia anteriore chiusa, con motivi a forma di diamante, i fari full LED e la sottile striscia luminosa che corre tra calandra e cofano. Anche i cerchi in lega da 17” di serie hanno elementi aerodinamici per migliorare l’autonomia.

Nuovo Ford E-Tourneo Courier: la griglia del modello EV

NUOVI COLORI Su E-Tourneo Courier debuttano nuove colorazioni per la carrozzeria, come il Cactus Grey che vedete in queste immagini, che si affianca al Fantastic Red e al Bursting Green metallizzati. L’allestimento Active può essere ordinato con il tetto a contrasto, come sul più recente Ford Bronco, in arrivo anche in Europa. Di serie mancorrenti sul tetto. Disponibili anche gli allestimenti Titanium e Trend.

Nuovo Ford E-Tourneo Courier: l'abitacolo con i due schermi da 12'' affiancati

Tutto nuovo l’abitacolo, che si fa immediatamente notare per i due schermi da 12” messi uno accanto all’altro: quello dietro il volante ospita la strumentazione digitale, mentre quello al centro è dedicato all’infotainment e alle funzioni di bordo gestite dal Sync 4 di ultima generazione (con aggiornamenti over-the-air). E a proposito di volante, la forma tagliata - sia in alto che in basso - migliora la visibilità e lo spazio per le gambe. Non manca la connettività con i servizi Android Auto e Apple CarPlay, oltre alla piastra di ricarica wireless per gli smartphone.

Nuovo Ford E-Tourneo Courier: visuale di 3/4 posteriore

ADAS Tanti gli aiuti alla guida, di serie già dall’allestimento di attacco Active:

Abbaglianti automatici

Cruise Control

Rilevamento della stanchezza del guidatore

Sensori di parcheggi anteriori e posteriori

Assistente alla partenza in salita

Mantenimento della corsia di marcia

Frenata automatica d’emergenza

Telecamera posteriore

Riconoscimento dei segnali stradali

Rilevamento del senso di marcia

Su richiesta è disponibile il cruise control adattivo con centraggio nella corsia di marcia, monitoraggio dell’angolo cieco e assistente di frenata anche agli incroci e in manovra. A questo proposito, ottimo il diametro di sterzata di 10,7 metri.

Nuovo Ford E-Tourneo Courier: il posto guida

VEDI ANCHE

QUANTO SPAZIO DAVANTI... Considerato il mercato a cui si rivolge l’E-Tourneo Courier, la praticità e lo spazio a bordo rivestono un ruolo importantissimo: per questo motivo il selettore della marcia è stato messo sul piantone, accanto al volante, mentre il freno a mano è solamente elettronico. Così facendo la console centrale è di fatto sgombra, con vani e spazio per elementi removibili che consentono di gestire gli spazi in maniera molto personale.

Nuovo Ford E-Tourneo Courier: uno scomparto ''segreto'' nel bagagliaio

... E DIETRO Il passo aumentato permette di lasciare più spazio per chi siede dietro, ma la vera novità rispetto al modello precedente è l’incremento della capacità di carico, fino al 44% in più. La capacità di carico con tutti i sedili in posizione d’uso e il tendalino è di 570 litri, contro i 395 dell’attuale Courier, mentre con la seconda fila reclinata (divisa 60/40 di serie) si arriva a 2.162 litri contro 1.656, più di 500 litri in più. Mica male. La soglia di carico è bassa, per facilitare le operazioni di carico e scarico (e la salita e discesa del proprio cane!).

Nuovo Ford E-Tourneo Courier: il frunk da 44 litri sotto il cofano anteriore

VANI OVUNQUE Tanti gli spazi extra, come le ampie tasche laterali nel bagagliaio, utili per riporre oggetti ingombranti da tenere lontani da sguardi indiscreti. Ancora, il frunk anteriore ha una capacità di 44 litri, ideale per contenere i cavi di ricarica. La capacità di traino del Tourneo Courier elettrico è di 700 kg, che diventano 1.000 per la versione con motore a benzina.

Ford E-Tourneo Courier monta un motore elettrico da 100 kW (136 CV) con guida one pedal di serie, per gestire anche le frenate modulando la pressione sull’acceleratore. Le modalità di guida sono Normal, Eco (che taglia la potenza e riduce la velocità massima per massimizzare l’autonomia) e Slippery per i fondi a bassa aderenza. La ricarica in corrente alternata a 11 kW permette di passare dal 10% al 100% di carica in meno di sei ore, mentre in corrente continua a 100 kW si passa dal 10 all’80% in meno di 35 minuti. Ford non ha dichiarato ufficialmente la capacità della batteria, ma facendo due conti dovrebbe aggirarsi attorno ai 70 kWh, che ci fa stimare un'autonomia di circa 350 km.

Nuovo Ford E-Tourneo Courier: ricarica fino a 100 kW in corrente continua

MOTORE A BENZINA La versione con motore endotermico a benzina monterà un EcoBoost da un litro di cilindrata con 125 CV di potenza, lo stesso di Fiesta e Focus, con cambio manuale o automatico.

Nuovo Ford E-Tourneo Courier: motore da 136 CV

La versione EcoBoost a benzina di Tourneo Courier arriverà già in estate, con le prime consegne entro la fine dell’anno. Il modello E-Tourneo Courier 100% elettrico arriverà invece in Europa solo a partire a fine 2024 (insieme alla Puma elettrica). Ancora nessuna comunicazione ufficiale sui prezzi.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 15/05/2023