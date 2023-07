Ford Transit MY24, il 5G e non solo. Tutte le novità in arrivo

Non è un nuovo Transit vero e proprio, è semmai un Transit con diverse novità e trattasi per lo più di novità che non si vedono, ma si fanno sentire. A bordo del cosiddetto Transit MY24, uno dei principali vantaggi è l'introduzione della connettività 5G e l'arrivo di Ford PowerUp, il sistema Ford di aggiornamento software over-the-air. Tutto ciò allo scopo di ridurre i tempi di inattività mentre il veicolo è fermo in assistenza, aumentando così la produttività.

INFOTAINMENT L'upgrade 2024 si applica sia al Ford Transit termico, sia all'E-Transit elettrico, ma c'è molto di più di un semplice aggiornamento software. Tutti i modelli si equipaggiano infatti di un nuovo display touchscreen da 12 pollici, con Connected Navigation per le informazioni sul traffico in tempo reale. Di serie anche un quadro strumenti digitale da 8 pollici.

Ford Transit MY24, la cabina

SPEED DELIVERY Su Transit 2024 debutta inoltre la tecnologia automatizzata Delivery Assist. Il sistema riconosce le attività più ripetitive dei conducenti delle consegne e, una volta a destinazione, spegne automaticamente il motore, attiva le luci di emergenza e blocca tutte le porte che non sono utilizzate dal conducente per uscire dal veicolo e rimuovere un pacco. Quando il conducente ritorna, premendo il pedale del freno si inverte il processo e il motore riparte. Ford sostiene che questa funzione potrebbe ridurre di 20 secondi la consegna di un pacco. Se un autista effettua 150 consegne al giorno, si fa presto a fare i calcoli.

ADAS Il kit di sicurezza standard include ora l'assistenza pre-collisione con frenata di emergenza autonoma, assistenza corsia e Intelligent Speed Assist. Ford offre anche sei pacchetti di assistenza opzionali che possono aggiungere il rilevamento degli angoli ciechi con avviso di traffico trasversale, il controllo automatico della velocità adattivo che funziona anche negli ingorghi e l'assistenza al parcheggio automatico con telecamere a 360 gradi.

PIT STOP Il Transit a trazione anteriore può ora essere dotato di un cambio automatico a 8 velocità, che aumenta il peso del veicolo: dal canto loro, i mozzi delle ruote ridisegnati riducono il peso non sospeso fino a -27 kg e facilitano cambi dei dischi freno, riducendo il tempo necessario per cambiare un set di quattro dischi di due ore. Tutti i modelli sono ora dotati di ruote da 16 pollici di serie.

Transit 2024, più capacità di carico

PESI MASSIMI Infine, il Transit a trazione anteriore ha ora un peso massimo sull'assale anteriore di 2.000 kg, caratteristica che aiuterà nella produzione di configurazioni come box per cavalli e pianali ribassati, dove è richiesto un carico utile elevato insieme a un facile accesso.

LANCIO I nuovi modelli di Transit e E-Transit saranno ordinabili dal quarto trimestre 2023 ed entreranno in produzione l’anno prossimo, con consegne previste a partire dal secondo semestre del 2024.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/07/2023