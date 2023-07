Le prime foto spia della nuova Ford Puma: anticipazioni

Anche le squadre che vincono, a volte, si cambiano. Solo un pochino, per rimanere competitive contro le rivali che incalzano. È il caso di Ford Puma, un modello di grande successo per l'Ovale Blu, che si sta preparando per un facelift di metà carriera, come documentano le foto spia dei nostri fotografi.

Nuova Ford Puma, lo stemma dovrebbe essere riposizionato sulla griglia

Della Puma è atteso l'arrivo di una versione 100% elettrica, ma nonostante il camuffamento, possiamo vedere chiaramente che la Puma delle foto ha ancora un motore termico sotto al cofano: si capisce dalla griglia frontale aperta, necessaria per il raffredamento. Una copertura all'interno della griglia suggerisce che lo stemma Ford sarà riposizionato e trasferito proprio lì invece che sulla sommità del musetto, proprio come nei recenti restyling di Fiesta e Focus.

LE LUCI Le camuffature sono molto coprenti e ingannano l'occhio, ma sembra che la forma complessiva del paraurti anteriore e della griglia verrà mantenuta simile all'attuale, così come i fari a LED, anche se la firma luminosa sarà probabilmente aggiornata. Idem al posteriore, almeno per quanto riguarda la grafica delle luci. Sbalzi corti e passaruota ben marcati dovrebbero continuare a dare l'impressione di un crossover con richiami nel look al mondo dei fuoristradistica.

GLI INTERNI All'interno, le novità potrebbero ispirarsi ai modelli più grandi, con l'attuale sostituzione dell'attuale schermo da otto pollici a centro plancia con qualcosa di più ampio: magari il touchscreen da 13,2 pollici della Focus. Mentre davanti al guidatore uno schermo da 12,3 pollici a dare una strumentazione completamente digitale.

Nuova Ford Puma, all'interno potrebbe trovare posto un display più grande per l'infotainment

Come detto, quanto ai motori c'è grande attesa nei confronti di una possibile versione a batterie, ma è probabile che, trattandosi di un facelift, la gamma motori per la rinnovata Puma rimarrà simile all'attuale, con i tre cilindri da 1,0 litri mild-hybrid declinati nelle varianti da 125 e 155 CV, per chiudere il listino verso l'alto con la Puma ST da 200 CV, erogati dal suo tre cilindri turbo da 1,5 litri.

AMBIZIONI PREMIUM? Quanto ai prezzi, Ford aveva fatto intuire in passato di voler puntare su prodotti più esclusivi e questa strategia potrebbe cominciare ad attuarsi proprio con la prossima Puma, il cui prezzo potrebbe risultare leggermente più alto a fronte di contenuti di livello superiore. A puro titolo di riferimento, i prezzi attuali si collocano tra i 27.000 e i 35.500 euro circa. Vedremo se le previsioni saranno state esatte.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/07/2023