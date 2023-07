Ford Bronco: per il fuoristrada USA è già Barbie mania!

Il prossimo 20 luglio uscirà nelle sale italiane Barbie, adattamento cinematografico dedicato all’iconica bambola Mattel, con Margot Robbie e Ryan Gosling (Ken) come protagonisti. Nonostante l’automobile giocattolo utilizzata da Barbie assomigliasse a una Jeep Wrangler (rigorosamente rosa), la Ford Bronco (qui la nostra prova) che vedete nelle foto ha davvero tutte le carte in regola per rimpiazzare (nel mondo reale) la Wrangler nel cuore delle tante ragazzine cresciute con la mitica bambolina dai capelli ossigenati.

Barbie Dream Bronco: frontale

DI ROSA VESTITA L’auto in questione, ribattezzata Barbie Dream Bronco, è stata realizzata da Bayshore Automotive, garage custom di Tampa, Florida. La base di partenza è una Ford Bronco del 2023 con motore EcoBoost V6 da 2,7 litri e cambio automatico (qui Ford Bronco antincendio). Sul contachilometri il fuoristrada ha all’attivo appena 383 chilometri. Le modifiche apportate al Bronco vanno ben oltre la carrozzeria color rosa opaco. Il veicolo presenta anche diverse personalizzazioni bianco perla, tra cui: la griglia anteriore, i paraurti, i parafanghi e i montanti. I cerchi Black Rhino da 20 pollici e gli pneumatici tassellati conferiscono al Bronco un aspetto imponente e si vanno ad aggiungere alle sospensioni con escursione maggiorata.

Barbie Dream Bronco: gli interni

CHE PREZZO! Infine, i fari LED Morimoto anteriori possono assumere diverse colorazioni, mentre l'hardtop può essere rimosso senza troppo fatica. L’abitacolo è stato completamente rifoderato con pelle bianca e con cuciture a rombi rosa. Barbie Dream Bronco è attualmente disponibile per la vendita a Plant City, in Florida (Stati Uniti), a un prezzo di 89.890 dollari, circa 82.460 euro al cambio attuale. Tuttavia, se la tinta rosa opaco e lo stile del Barbie Dream Bronco non fanno al caso vostro, Bayshore Automotive accetta ordini per la personalizzazione di truck americani e SUV.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 03/07/2023