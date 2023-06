Ford Bronco, libertà di andare ovunque. La prova in offroad "cattivo"

Il destino vuole che di questi tempi il sottoscritto scenda da un mezzo da fuoristrada e salga subito su un altro. Non ho ancora lavato via dalla pelle (e dai vestiti) l'esperienza Ineos Grenadier, che subito vengo catapultato su Ford Bronco. Stà a vedere che l'offroad comincia ad intrigarmi. Anche perché Ford Bronco (che guidammo in anteprima un anno fa) è un altro di quei fuoristrada che ti raccomando. E una volta sceso dal quale, rischi di buscarti la... Bronchite. Avanti, march!





ESAME DI MATURITÀ

L'occasione di guidare Bronco in condizioni estreme (estreme, almeno per un dilettante dell'offroad) è una dimostrazione di abilità che Ford confeziona presso la Pista Fuoristrada ''Dragone'' di Palagano, sugli Appennini modenesi. Per esplorare i limiti del suo telaio, ma anche di motore ed elettronica, niente di meglio che sguinzagliarlo in mezzo al bosco tra torrenti, pietre aguzze, rovi, svolte a gomito e fango a quintali. Sfoglia un po' la gallery e rispondimi: sono un bugiardo? Prima di buttare giù qualche impressione a caldo, un rapido riepilogo.

In patria, Bronco è vera e propria icona al pari di Ford Mustang. E come il Mustang, anche il Bronco è un cavallo selvaggio dal carattere tutt'altro che pacifico, utilizzato spesso e volentieri nei rodeo. Spirito di libertà e avventura si materializzano tanto nelle sue proprietà dinamiche, quanto nel suo design e nelle sue mille funzioni. Per la prima volta nella storia (ed è una storia che comincia nel 1966), Bronco sbarca ufficialmente anche in Europa. In Ford è in corso una rivoluzione concettuale a tutto campo: elettrificazione, ma anche immagine globale. D'ora in avanti, quando penserai al marchio dell'Ovale, non ti salterà alla mente solo Fiesta...

IL LANCIO Per il mercato italiano, ordini aperti da maggio 2023, prime consegne da luglio 2023. La disponibilità è limitata: per l'anno in corso, solo 280 esemplari, la metà in allestimento Outer Banks (un filo più elegante), l'altrà metà in edizione Badlands, più selvaggia. Prezzi, rispettivamente, da 77.000 euro e 81.000 euro.

IN CIFRE Bronco di nuova generazione (2021) è un fuoristrada dal look esterno imponente (4 metri e 80 di lunghezza, 1 metro e 95 di larghezza, 1 metro e 85 di altezza), dagli interni contemporanei, ma soprattutto Bronco è un fuoristrada vecchia scuola nella sua sostanza. Telaio a longheroni in acciaio scatolato ad alta resistenza e sette traverse, paraurti e piastre sottoscocca in acciaio, pneumatici all terrain fino a 33 pollici, carrozzeria a quattro porte (in USA esiste anche la due porte a passo corto, oltre che la variante Bronco Sport) con tetto rigido modulare: puoi smontarlo in tutto o in parte. Del Bronco domestico, puoi smontare pure le portiere: sul modello in vendita in Italia, no. Pazienza, dai. Il motore è un 2,7 litri V6 Ecoboost biturbo benzina da 335 cv di potenza e 563 Nm di coppia: sulla carta, basta e avanza, voi che dite. Il cambio è un automatico a 10 rapporti, più ridotte. Due differenti soluzioni di trazione integrale: un sistema semi-permanente ad innesto manuale (Outer Banks), un sistema più avanzato a gestione elettronica per Bronco Badlands. Che è proprio il Bronco che ho il piacere di guidare.

Durante il percorso di avvicinamento a Palagano ho l'opportunità di misurare le sue qualità stradali. Il suo terreno di caccia è la natura, tuttavia su asfalto Bronco mi restituisce un feeling più amichevole di quanto mi aspettassi. Il V6 pesca la coppia a 3.100 rpm, e nonostante una trasmissione dal frazionamento in doppia cifra comporti una successione di passaggi di marcia persino eccessiva (10 rapporti, uguale un sali-scendi di rapporto pressoché continuo), la guida è relativamente rilassante. Sei in alto, ma non dondoli. Hai spazio in abbondanza, hai visibilità, hai il clima bi-zona e un bel display centrale da 12 pollici con infotainment SYNC4 ed Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Il volante non è poi così pesante. Rumori? Dal motore, pochi. Dai fruscii aerodinamici, un pelo di più. Se proprio vuoi mostrare i muscoli, sappi che Bronco scatta da 0 a 100 km/h in 6 secondi e 7. Ma vacci piano con il gas: sul quadro strumenti digitale, a fine tappa, leggo 9,1 l/100 km. Beh, poteva andare peggio. Ora, sotto con l'offroad.

VEDI ANCHE

La sigla chiave è G.O.A.T., acrononimo di ''Goes Over Any type of Terrain''. Tradotto: vado dove c...o mi pare. Delle sette modalità di guida del Terrain Management System per settare la risposta di acceleratore, cambio e sterzo, richiamabili tramite l'apposita rotella sul tunnel centrale, le prime quattro sono modalità standard (Normal, Eco, Sport e Slippery) mentre le ultime tre (Mud/Ruts, fango e radici, inoltre Sand, sabbia, e Baja, la modalità ''racing'') sbloccano i superpoteri G.O.A.T. Bellissime le grafiche sul cockpit digitale, ancor più bello è premere sul gas e assistere allo show da una poltrona in prima fila.

PILOTA AUTOMATICO Bronco è provvisto di un differenziale centrale a gestione elettronica che consente di passare dalle due alle quattro ruote motrici, nonché dalla marcia normale a quella ridotta, agendo semplicemente su un pulsante. Bronco Badlands aggiunge blocco del differenziale anteriore e disattivazione della barra stabilizzatrice anteriore. Morale: premo il tasto 4A e mi concentro esclusivamente sul percorso, ed è un sollievo, perché la pista ''Dragone'' mi richiede massima concentrazione. Primo attraversamento corso d'acqua, tutto fila liscio. Un guado un po' più impegnativo: tutto bene. La profondità di guado che il mio Bronco accetta è di 800 mm: prima di affogare, ce ne vuole.

SUPER TELAIO L'altezza da terra di 261 mm e angoli caratteristici da fuoristrada vero (attacco 41°, uscita 33°, dosso 24°) sono credenziali rassicuranti, ma a colpirmi di Bronco Badland è anche l'efficacia delle speciali sospensioni HOSS (High-Performance Off-Road Stability Suspension): bracci indipendenti con molle elicoidali a lunga escursione (240 mm) all'anteriore, assale solido a cinque bracci con molle di escursione 261 mm a taratura variabile al posteriore, ammortizzatori Bilstein con serbatoio ausiliario esterno. Nella pratica: più il fondo è irregolare, più ti esalti. E se la sitazione si fa critica, sappi che in modalità di marcia ridotta la trasmissione raggiunge un rapporto di demoltiplicazione massimo di 64,33:1: puoi viaggiare a 6 km/h con il motore a 2.400 giri/min, mantenendo un controllo preciso a bassa velocità e quasi neutralizzando la probabilità di stallo.

ELETTRONICA A GO-GO Difficile descrivere l'adrenalina che restituisce un mini-raid nella boscaglia in sella a Bronco Badlands: quella sensazione di avanzare fluidi dove tanti altri si dovrebbero fermare a ragionare, o fare proprio marcia indietro. Già che ci sono, sperimento altre due armi segrete. Col Trail Control, sorta di Cruise Control fuoristradistico, fino a 31 km/h e il veicolo gestisce automaticamente acceleratore e freno. A me resta solo lo sterzo. Molto utile, almeno tanto quanto il cosiddetto Trail One-Pedal Drive, per accelerare e frenare utilizzando solo il pedale del gas. Svolta stretta stretta? C'è il Trail Turn Assist, funzione che utilizza il controllo dinamico della trazione per ridurre il raggio di sterzata fino al 40%. In soldoni: bloccaggio della ruota posteriore interna ed effetto ''perno'', Bronco quasi ruota su se stesso.

Ford Bronco è un fuoristrada speciale: unisce capacità in offroad che un SUV si sogna, a un insospettabile comfort di marcia anche su asfalto (quasi da SUV). La sua fama leggendaria è meritata e, dopo gli USA, sono certo che contagerà anche il popolo di offroader italiani. Peccato non venga importata la versione con sole due porte, dal passo più corto, quindi ancora più... acrobatica. In fondo, anche Jeep Wrangler, la rivale d'elezione, è in vendita in Italia solo in edizione 5 porte. Sarà solo un caso o Bronco cerca lo scontro diretto?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/06/2023