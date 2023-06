Ford Ranger, l'eroe dei due mondi. Un "pro" anche in fuoristrada. Prova

Il più intelligente, il più versatile, il più fisicato di sempre. Aggiungiamo noi, anche il più vanitoso di sempre. Ford Ranger è più di un pickup, è una filosofia di vita. Una vita dedita al lavoro, oppure all'avventura. In entrambi i casi, una vita tutto fuori che monotona. Scommetto che Ranger di quarta generazione (2022) lo avete già visto, almeno in foto e in numerosi video che circolano online. Sono solo pochi mesi, tuttavia, che nuovo Ranger, in tutte le sue molteplici combinazioni di carrozzeria e motori (Ranger Raptor incluso), è regolarmente in vendita pure in Italia, un posto dove si è sempre sentito a casa. Lo avete già visto, ok, ma avete anche capito come mai, più di preciso, è così intelligente, elastico ed atletico? Ho l'occasione di giocare un po' con lui in offroad, a questo giro il parco giochi è la Pista Fuoristrada ''Dragone'' di Palagano, Appennino modenese: guarda le foto per immedesimarti nel contesto. Intanto, ricapitolo tutte le Ranger-novità, aggiungendo qua e là qualche considerazione ''live''.

Procediamo con ordine. Visivamente parlando, nuovo Ranger conserva il dna dei truck che lo hanno preceduto dal 1998 sino a ieri, ma lo evolve in chiave più modaiola. Nuova griglia (su Raptor, maxi lettering F-O-R-D), nuovi fari a C anteriori (anche a matrice di LED), nuove e più sottili protezione laterali, nuova firma grafica al posteriore. Rispetto al vecchio Ranger, nonostante sottopelle esistano parti in comune, fuori è proprio un'altra musica. Mezzo professionale, sì, ma che al look ci tiene eccome.

Idem dicasi per l'abitacolo, ora ancora più simile a quello di un SUV. Perché rivestito di materiali soft-touch, perché equipaggiato di quadro strumenti digitale da 12 pollici e soprattutto di enorme touchscreen verticale da 10 o 12 pollici con sistema di connettività e intrattenimento SYNC 4 ad attivazione vocale e con modem FordPass Connect integrato, da associare alla collaudata app multifunzione FordPass. Dal display centrale, compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay, posso anche gestire le sei nuove modalità di guida on-road e off-road (sette su Raptor) e monitorare parametri come trazione, angolo di sterzata, angoli di beccheggio e rollio. Con la nuova telecamera a 360 gradi, parcheggiare e sparcheggiare un ''motoscafo'' lungo 5 metri e 37 e largo 1 metro e 88 è infine un gioco da ragazzi (o quasi: diametro di volta di 13 metri). Minimalismo, che passione: selettore del cambio (se automatico) e freno di stazionamento ad azionamento elettronico.

WELCOME HOME Mentre guidi hai tutte le comodità di casa. C'è posto per riporre il telefono o caricarlo in modalità wireless, c'è spazio per sistemare oggetti di ogni tipo sia all’interno della console centrale, sia nelle ampie tasche delle portiere, sia nel vano portaoggetti sul cruscotto, sia infine nei contenitori sotto e dietro i sedili posteriori. Ma Ranger è un pickup: vogliamo parlare del cassone?

Allargare il telaio di +50 mm può sembrare un dettaglio da poco, invece fa un'enorme differenza, specialmente nel vano di carico. Significa infatti che ora puoi caricare in piano un foglio di compensato da costruzione o un pallet di dimensioni standard, gli artigiani sanno di cosa sto parlando. Maggiore spazio, ma non solo. Ulteriori migliorie includono ad esempio la nuova illuminazione a zone e una nuova e robusta fodera in plastica che aiuta a proteggere sia il pianale del pick-up dai graffi, sia le ginocchia dei proprietari quando si chinano sul fondo d'acciaio. Nuovo anche il sistema di gestione del carico, progettato con divisori per contenere oggetti di varie dimensioni, come legname o cassette degli attrezzi. Il portellone infine può anche sdoppiarsi, fungendo da banco di lavoro mobile con un righello integrato e tasche per pinze per misurare, afferrare e tagliare materiali da costruzione. Una vera e propria officina mobile, insomma. Personalizzabile a piacimento: a catalogo, qualcosa come 150 accessori.

Andiamo al sodo. Ford ha confermato che sì, un propulsore elettrico in futuro si unirà alla gamma, ma al momento Ranger resta affezionato ai derivati del petrolio. Al diesel quattro cilindri 2.0 EcoBlue da 170 cv, o 205 cv in edizione bi-turbo, cambio manuale o automatico, sempre a 6 rapporti + ridotte, si affianca ora il nuovo diesel V6 da 3,0 litri, nome di battaglia Power Stroke. Potenza di 241 cv, corposa coppia di 600 Nm per sentirti grossi il doppio e trascinare fino a 3.500 kg. Cambio automatico a 10 marce. Più ridotte, of course.

Un capitolo a parte merita nuovo Ford Ranger Raptor. Sotto il cofano, il nuovo EcoBoost V6 biturbo benzina da 3,0 litri capace di 288 cv e 491 Nm di coppia, cambio automatico a 10 rapporti (più ridotte, of course). Grazie alla messa a punto di Ford Performance, risposta immediata agli input dell'acceleratore e un sistema anti-lag da vetture da corsa, simile a quello di Ford Focus ST.

TELAIO

Per nuovo Ranger, due differenti schemi di trazione integrale: un sistema elettronico di 4x4 inseribile in movimento, in gergo shift-on-the-fly, oppure un nuovo sistema avanzato di trazione integrale permanente con modalità cosiddetta set-and-forget, di serie sul 3.0 V6 diesel in allestimento Wildtrack, il più gettonato. Avendo spostato le ruote anteriori in avanti di 50 mm, migliorano angolo di attacco (28°) e angolo di uscita (22°). Unitamente a un'altezza da terra di 22 cm, una capacità di guado fino a 80 cm, infine ad ammortizzatori delle sospensioni posteriori spostati all'esterno delle guide del telaio a longheroni e traverse, ben si comprende come Ranger - benché imborghesito nello stile - resti innanzitutto un fuoristrada puro.

Mi avvento su Ranger Raptor: che ci vuoi fare, il suo colore Code Orange esercita un fascino magnetico. Il divertimento inizia ancora a ruote ferme: a ogni modalità di guida è associato uno specifico timbro di voce. Quiet, Normal (per le modalità Normal, Slippery, Mud/Ruts e Rock Crawl), Sport e Baja, il profilo più marcato, scelto per la modalità di guida esclusiva per l'off-road. Baja, appunto. Posizione fissa su Baja: suono più rude sia come volume, sia di... accento. Mi avventuro sul circuito di Palagano, che per un ''asfaltista'' come il sottoscritto non è esattamente una boccata d'aria fresca. Per fortuna, lo è per Ranger Raptor.

SCHIACCIASASSI Rispetto a Bronco (qui la prova), Ranger è penalizzato dalla sua maggior lunghezza. Ma il telaio a longheroni è sempre quello, ed è una garanzia. Sposto il manopolone da 2H (trazione posteriore) a 4A (trazione integrale permanente, riduttore di coppia e blocco dei differenziali anteriore e posteriori controllati elettronicamente). Mi tuffo col mio Raptor in un primo guado, ne esco facile. Poi in un secondo, idem. Spingo Raptor su per la prima salita: io entro in ansia, Raptor no, manco per sbaglio. Lungo il sentiero incontro solchi, sassi, dossi, radici: dai suoi pneumatici all terrain specifici e dagli ammortizzatori di nuova generazione FOX Live Valve da 2,5 pollici con bypass interno, nemmeno un lamento. Il sottoscocca struscia solo in una circostanza, quando devo oltrepassare una cunetta aguzza: inevitabile, capita pure ai miei colleghi di avventura. Discesona: aziono dal volante il Trail Control, imposto una velocità di 6 km/h e l'elettronica mi solleva dal pensiero di acceleratore e freno, proprio come un cruise control in salsa off-road. Missione superata e ancora tanta adrenalina in corpo: Ranger Raptor merita un nomignolo tanto selvaggio.

Trasporto merci o attrezzi del mestiere da una parte, impiego fuoristradistico hardcore dall'altra. Ranger è l'eroe dei due mondi. In formato doppia cabina, prezzi IVA inclusa dai 43.680 euro del 2.0 diesel 170 in allestimento XL ai 68.950 euro del 3.0 V6 diesel nel vestito top di gamma Platinum. Il ''jolly'', Ranger Raptor, costa 81.130 euro. Ah, esiste anche in edizione 2.0 diesel: minore potenza di picco (210 cv), ma ancora più coppia (500 Nm): da 78.080 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/06/2023