Ford Bronco antincendio per combattere i roghi in New Mexico

Il celebre fuoristrada dell'Ovale Blu scende in campo al fianco del National Park Service al Bandelier National Monument nel New Mexico

Il National Park Service, l'agenzia federale statunitense incaricata della gestione dei parchi e dei monumenti nazionali ha sottoscritto con Ford un accordo per l’utilizzo di Bronco come veicolo antincendio al Bandelier National Monument nel New Mexico (USA). Il mezzo in questione si basa sulla versione Badlands ed è dotato del pacchetto Sasquatch. Quest’ultimo aggiunge sospensioni specifiche con escursione maggiorata, cerchi da 17 pollici su pneumatici appositamente pensati per l’off-road.

Ford Bronco in servizio al Bandelier National Monument

LOTTA AGLI INCENDI Il Bandelier National Monument si estende su una superficie di 13.630 ettari, due terzi dei quali occupati da natura incontaminata e selvaggia. Anche l’assenza di strade, sentieri battuti e infrastrutture è una vera sfida per chiunque voglia avventurarsi al suo interno. Diciamo però che Ford Bronco ha tutte le carte in regola per poter dire la sua! (qui il nostro primo contatto) Il fuoristrada dispone infatti di un verricello Warn, protezioni aggiuntive nella zona anteriore e luci LED di emergenza. Non mancano poi sistemi di connessione satellitari e antenne ausiliarie per garantire le comunicazioni con i centri di coordinamento dei soccorsi.

Gli interni del Ford Bronco in servizio al Bandelier Nationa Monument

SFIDA COSTANTE All’interno è presente un tablet per visualizzare le riprese effettuate da un piccolo drone da ricognizione. ''Voglio ringraziare Ford per questa generosa donazione. Negli ultimi 20 anni, le ondate di calore e i venti più intensi hanno provocato incendi più grandi che sono più difficili da prevedere e gestire'', ha dichiarato il Responsabile del Bandelier National Monument, Patrick Suddath, che ha aggiunto che Ford Bronco aiuterà a gestire meglio i roghi, riducendo al minimo l’impatto sulle tribù locali.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 29/06/2023