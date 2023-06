Nuova Ford Explorer: il maxi SUV yankee si rifà il look e non solo... ecco come cambia

La Ford Explorer è un maxi SUV della Casa americana che ha debuttato nel 2020 e sul nostro mercato è in vendita nella sola variante con motore plug-in hybrid. Un “bestione” che supera di slancio i cinque metri di lunghezza con un abitacolo super spazioso, che può ospitare fino a sette passeggeri in un ambiente raffinato. Un modello che è nato per viaggiare sulle grandi e lunghe highway americane, ma che anche sul vecchio continente ha avuto un discreto successo. Ebbene, anche per lo sport utility a stelle e strisce è arrivato il momento di un restyling e il prototipo immortalato sulle strade nei pressi di Detroit ci mostra tutte le novità, dato che è del tutto privo di pellicole mimetiche.

Nuova Ford Explorer: il SUV americano rinnova look, interni e infotainmentIL GRANDE SUV CAMBIA STILE Sebbene Ford abbia già introdotto una versione 100% elettrica dell'Explorer sul mercato europeo, il nuovo modello con motore convenzionale guadagna modifiche significative per restare al passo coi tempi. Per esempio, il “suvvone” americano mette in mostra un aspetto più distintivo e audace nella zona anteriore, caratterizzato da una griglia più ampia. Inoltre, la parte anteriore presenta fari completamente dal profilo nuovo, che contribuiscono in modo determinante all'evoluzione stilistica. Spostandoci verso la parte posteriore, possiamo vedere i fanali rivisitati e ispirati alla versione cinese del SUV, che è stata recentemente svelata.

Nuova Ford Explorer: gli interni si rinnovano e offrono più comfort

L’ABITACOLO CAMBIA FACCIA All'interno, l'Explorer è definito dai grandi spazi a disposizione, da finiture lussuose e percezione di ottima qualità costruttiva, ma quello che attira subito l’occhio è il nuovo quadro strumenti digitale e quello che sembra essere l’inedito grande schermo centrale per l’infotainment sulla plancia. Si nota come la disposizione del layout e l'aspetto degli interni sono un grande passo avanti rispetto all'Explorer attuale.

Nuova Ford Explorer: dimensioni taglia XL e fino a sette postiGAMMA MOTORI INALTERATA, MA AGGIORNATA Sebbene non siano previste modifiche importanti alla famiglia dei motori (come accennato, in Italia c’è solo il PHEV) per il m.y. 2024, potrebbero esserci lievi miglioramenti nelle prestazioni sia della motorizzazione EcoBoost da 2,3 litri sia di quella ibrida da 3,3 litri. Questi cambiamenti potrebbero, quindi, comportare un leggero aumento della potenza, ma al contempo un po’ di risparmio sui consumi di carburante. Infine, la data di esordio della nuova Explorer potrebbe essere entro la fine del 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/06/2023