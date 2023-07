Ford Mustang Mach-E Rally, il SUV elettrico mette i tacchetti

Dopo il debutto al Goodwood Festival of Speed, arriverà anche in Europa la versione off-road del SUV elettrico di Ford

Dopo la Lamborghini, con la sua Huracan Sterrato, e Porsche con la 911 Dakar, anche Ford si è fatta contagiare dalla passione per l’off-road, e al Goodwood Festival of Speed ha presentato la versione a ruote (ancora più) alte della sua Mustang Mach-E, guidata nientemeno che da Ott Tanak, ex campione del mondo di Rally.

Ford Mustang Mach-E Rally, vista laterale

FATTA PER IL FUORISTRADA Livrea dedicata a parte, la Mustang Mach-E Rally sfoggia un nuovo paraurti anteriore con splitter integrato, un gancio traino rosso e due fendinebbia circolari nella calandra chiusa. Di lato si vedono le ruote tassellate e cerchi specifici da fuoristrada; l’altezza da terra non sembra cambiare molto, ma possiamo comunque aspettarci sospensioni e ammortizzatori rinforzati. Al posteriore, gli immancabili paraspruzzi dietro le ruote posteriori e un enorme alettone sul lunotto. All’interno - almeno osservando l’unica foto distribuita da Ford - non emergono particolari cambiamenti, eccezion fatta per la plastica a vista dei sedili anteriori, che conferiscono un look un po’ più sportivo all’auto.

Ford Mustang Mach-E Rally, il nuovo frontale

MOTORI Ford non ha ancora comunicato dati ufficiali dell’auto, che arriveranno con ogni probabilità nelle prossime settimane: prevedibile però che la versione Rally si basi sulla AWD e non sulla più performante GT, il che significa comunque 351 CV sparati su tutte e quattro le ruote e 565 Nm di coppia, abbinati a una batteria da 91 kWh, per un’autonomia di oltre 500 km.

Ford Mustang Mach-E Rally, gli interni

QUANDO ARRIVA Il debutto al festival di Goodwood anticipa un , con previsioni di consegna entro la fine dell’anno.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 17/07/2023