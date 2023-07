Al Goodwood Festival of Speed i drift della Renault R5 Turbo 3E

Line-up tutta elettrica per Renault, che alla kermesse inglese porta la versione quasi definitiva di Renault 5, e la sua gemella bombardata

Non poteva esserci palcoscenico migliore per il debutto della più assurda (e potente) concept elettrica mai prodotta da Renault: più simile al modello di un videogame che a un’auto di serie, la Renault R5 Turbo 3E farà bella mostra di sé nella cronoscalata di 1,86 km del Goodwood Festival of Speed. Al volante, il collaudatore francese Yvan Muller.

Renault al Goodwood Festival of Speed: la prossima R5 elettrica

IL CONCEPT Presentata allo scorso Salone di Parigi (qui la nostra video anteprima), la R5 Turbo 3E rende omaggio alla R5 Turbo 2 che compie quarant’anni del 2023. Forte di due motori elettrici posteriori, uno per ruota, con una potenza complessiva di 380 CV e una coppia massima di 700 Nm, questo bombardone a batteria monta pneumatici slick, ha una carrozzeria in fibra di carbonio ed è nata espressamente per drift e derapate.

Renault al Goodwood Festival of Speed: il concept R5 Diamant

QUELLO CHE VERRÀ Allo stand Renault di Goodwood sarà presente anche la Renault 5 Prototype, versione quasi definitiva della nuova R5 elettrica che debutterà nel 2024, e il concept Renault 4Ever Trophy: anch’esso presentato a Parigi, anticipa in versione off-road un altro gradito ritorno, quello della storica R4. Il terzo modello da esposizione presente a Sussex è la Renault 5 Diamant, interpretazione ultra stilosa ed elegante della storica R5 del 1972, retrofittata con motore elettrico, vernice rosa satinata e gemme al posto dei fari. Se volete conoscerla più da vicino, ne abbiamo parlato a lungo nei mesi scorsi.

Renault al Goodwood Festival of Speed: la nuova Megane E-Tech Electric

QUELLO CHE GIÀ C’È Un po’ meno avveniristici, sicuramente meno originali ma già disponibili nei concessionari i modelli di punta della casa francese presenti al Goodwood Festival of Speed: il nuovo SUV Austral E-Tech Full Hybrid (qui nella nostra prova su strada) e la crossover Megane E-Tech Electric, auto 100% elettrica.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/07/2023