650 CV di furia elettrica: Hyundai Ioniq 5 N debutta al Goodwood Festival of Speed

Che le auto elettriche possano anche essere delle ottime sportive non lo scopriamo certo oggi. Al Goodwood Festival of Speed 2023 che apre i battenti oggi Hyundai ha presentato la prima EV del suo brand N ad alte prestazioni. Andiamo a scoprirla più da vicino.

Hyundai Ioniq 5 N, debutto al Goodwood Festival of Speed

Rispetto alla grande berlina elettrica che ben conosciamo (qui la prova su strada della AWD da 325 CV), Hyundai Ioniq 5 N presenta paraurti completamente ridisegnati, tanto davanti quanto dietro, che servono tanto all’aerodinamica quanto - altrettanto importante - a rendere la macchina particolarmente aggressiva da vedersi. A questi si aggiungono deflettori attivi nella fascia che collega i fari anteriori, un grande spoiler posteriore ad ala e le minigonne laterali. Tipicamente “N” la sottile linea arancione che attraversa l’auto nella parte bassa.

Hyundai Ioniq 5 N, scatto 0-100 in 3,4 secondi

PIÙ TARCHIATA Più bassa di 20 mm, carreggiate allargate di 50 mm all’anteriore e di 80 mm al posteriore, dove spicca un enorme estrattore. La caratterizzazione sportiva di Ioniq 5 N si completa con i cerchi forgiati in alluminio da 21 pollici che montano Pirelli P-Zero 275/35 R21 ad alte prestazioni. Hyundai Ioniq 5 N sarà disponibile nelle colorazioni degli altri modelli, con l’aggiunta del Performance Blue Matte e del Performance Blue.

Hyundai Ioniq 5 N, gli interni specifici per questo modello

Nuovo il volante, con il logo N in bella mostra e i pulsanti per la selezione della modalità di guida. Ce n’è uno specifico sulla razza destra, chiamato N Grin Boost, di colore arancione, per accedere immediatamente a tutta la potenza (e conseguente accelerazione) dell’auto. Dietro il volante troviamo palette dedicate alle funzioni N Pedal e N e-shift. Il primo migliora gli inserimenti in curva agendo sui freni delle ruote interne, il secondo simula invece i cambi di marcia della trasmissione a doppia frizione dei modelli N con motore a combustione interna.

Hyundai Ioniq 5 N, i sedili sportivi con logo N illuminato

FATTA PER LA PISTA I sedili sportivi hanno rinforzi specifici per assorbire meglio le accelerazioni laterali in curva, e sono montati 20 mm più in basso rispetto a quelli della berlina normale. Il logo cucito sullo schienale si illumina per accogliere il pilota. La console centrale, invece, è più larga e con appoggi imbottiti per le ginocchia. Non mancano ovviamente le dotazioni “normali”, tra cui il bracciolo, le prese USB, la piastra di ricarica a induzione per gli smartphone e il portabicchieri. La pedaliera ha un rivestimento specifico ad alta aderenza per la suola delle scarpe, oltre che un motivo che ricorda la bandiera a scacchi. Un tema che ricorre anche sui pannelli porta e sul poggiapiedi sinistro.

Tante le modifiche al telaio e all’auto per gestire l’enorme avanzamento in termini di prestazioni: la struttura interna ha 42 nuovi punti di saldatura e oltre 2 metri di adesivi supplementari. I telai anteriori e posteriori sono stati irrigiditi, mentre gli assi di trasmissione integrati sono di derivazione rallistica. Rinforzato anche il piantone dello sterzo. I freni, specifici N, sono i più potenti mai montati su una Hyundai: dischi anteriori da 400 mm di diametro e pinze monoblocco a quattro pistoncini, dischi posteriori da 360 mm.

Hyundai Ioniq 5 N, i cerchi da 21''

AWD I due motori elettrici, uno per asse, sono stati potenziati e sono in grado di generare, con la funzione N Grin Boost attivata, una potenza di picco di 650 CV / 478 kW per dieci secondi. In condizioni normali, la potenza massima è di 609 CV / 448 kW. Lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 3,4 secondi, la velocità massima è di 260 km/h. Nuova la batteria, da 84 kWh, con una gestione termica ottimizzata per le alte prestazioni. La casa coreana non ha comunicato i dati di coppia massima né di autonomia.

Hyundai Ioniq 5 N, il tasto per la funzione N Grin Boost

TECNOLOGIA PER CORRERE La Ioniq 5 N monta un sacco di sistemi software volti a rendere più divertente e impegnativa la guida al limite: oltre al cambio virtuale che simula le cambiate di un DCT a doppia frizione, la funzione N Launch Control mette a disposizione tre diversi livelli di trazione per le partenze; il Track SOC calcola automaticamente il consumo della batteria per ogni giro; il sistema N Battery Pre-conditioning preriscalda la batteria portandola alla temperatura giusta, scegliendo tra “Drag”, per un breve picco di potenza, oppure “Track” per poter effettuare tratte più lunghe. La funzione N Race consente di scegliere tra “Endurance” o “Sprint”, privilegiando rispettivamente l’autonomia in pista o la potenza di picco. N Drift Optimizer invece aiuta a derapare con facilità grazie alla funzione Torque Kick Drift, che simula l’attacco rapido della frizione delle auto con motore termico a trazione posteriore. La distribuzione della coppia tra i due assi è gestita dalla funzione N Torque Distribution ed è regolabile su ben 11 livelli. L'e-LSD (differenziale elettronico a slittamento limitato) sull’asse posteriore ottimizza le prestazioni e il controllo in curva, mentre il sistema N Brake Regen arriva a fornire fino a 0,6 G di decelerazione in frenata rigenerativa, riducendo l’affaticamento dei freni meccanici, e favorisce anche i piloti che frenano con il piede sinistro.

Hyundai Ioniq 5 N, i cerchi da 21''

Per i nostalgici dei bombardoni a benzina con il tubo di scarico, gli ingegneri Hyundai hanno sviluppato il sistema N Active Sound+, abbinato alle cambiate virtuali del N e-shift: dieci altoparlanti (otto interni e due esterni) regalano emozioni sonore su tre diversi livelli:

IGNITION simula il suono dei motori 2.0T della gamma N

simula il suono dei motori EVOLUTION offre un suono caratteristico ad alte prestazioni ispirato a RN22e

offre un suono caratteristico ad alte prestazioni ispirato a SUPERSONIC si ispira ai jet da combattimento bimotore, con volume variabile in curva

Dimensioni 4.715 x 1.940 x 1.585 mm Passo 3.000 mm Motore anteriore 166 kW / 226 CV Motore posteriore 282 kW / 383 CV Potenza complessiva 448 kW / 609 CV Potenza con boost 478 kW / 650 CV Batteria 84 kWh Ricarica 350 kW Trazione integrale permanente Pneumatici Pirelli P-Zero 275/35R21 0-100 km/h 3,4 secondi Velocità massima 260 km/h

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/07/2023