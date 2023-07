Polestar torna al Goodwood Festival of Speed: i prototipi in pista

Apre i battenti oggi il sempre più popolare evento di Sussex: la casa svedese porta al debutto i prototipi Polestar 3 e 5. Eccoli in video

La casa svedese Polestar, nata da una costola di Volvo e dedicata solo allo sviluppo e alla produzione di auto elettriche ad alte prestazioni, torna al Goodwood Festival of Speed di Sussex, in Inghilterra. L’evento, dedicato agli appassionati di automobili e alta velocità, apre i battenti proprio oggi e si protrarrà fino a domenica 16 luglio.

Polestar al Goodwood Festival of Speed: Polestar 3 vista di fronte

I MODELLI AL FESTIVAL Di fronte allo stand Polestar vero e proprio si trova il First Glance Paddock, dove saranno esposti i prototipi Polestar 3 (SUV da 517 CV/380 kW) e Polestar 5 (berlina da ben 884 CV/650 kW). Al loro fianco la più “tranquilla” Polestar 2 BST edition 230 da 476 CV/350 kW, presente anche a MIMO 2023, nella rinnovata versione a trazione posteriore. Ognuna di queste auto correrà due volte al giorno, durante il festival, sulla ormai iconica collina inglese.

Polestar al Goodwood Festival of Speed: Polestar 3 vista di 3/4 anteriore

VEDI ANCHE

GLI ALTRI MODELLI Allo stand di Polestar invece saranno visibili la nuova Polestar 3, già ordinabile online e prossima all’arrivo sul mercato anche in Italia (consegne a metà 2024), la nuova Polestar 2 con trazione posteriore e la concept della roadster sportiva a due posti. Polestar 5, versione di serie del prototipo Precept, verrà lanciato ufficialmente nel 2024, mentre Polestar 6 arriverà nel 2026.

Polestar al Goodwood Festival of Speed: Polestar 3 vista da dietro

LE DICHIARAZIONI “Siamo felici di mostrare i nostri ultimi prototipi al pubblico a Goodwood”, ha dichiarato Thomas Ingenlath, CEO di Polestar. “Con la produzione in partenza dal primo trimestre del 2024, è il momento che Polestar 3 faccia la sua prima corsa sulla famosa collina. È inoltre presente anche l'ultimo prototipo di Polestar 5, sviluppato nel Regno Unito: per la nostra GT elettrica a 4 porte, insomma, Goodwood è come essere a casa''.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/07/2023