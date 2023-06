Come la pizza: con Polestar Home Delivery l’auto viene consegnata a casa, quando vuoi

Un consulente che segue il cliente per tutto il ciclo vitale dell’auto, consegna e riconsegna a casa per manutenzione e assistenza

Da buon marchio premium, anche Polestar avvia un nuovo servizio ritagliato su misura per il cliente, chiamato Home Delivery, con l’obiettivo di fargli risparmiare tempo: dopo l’acquisto dell’auto, che già può essere svolto esclusivamente online, la vettura ordinata può essere fatta arrivare direttamente a casa, scegliendo data e ora della consegna.

Polestar 2 BST edition 230, i dettagli color oro

COME FUNZIONA, QUANTO COSTA Disponibile a 399 euro e selezionabile in fase di acquisto, il pacchetto Home Delivery di Polestar è disponibile per chi compra un’auto entro una distanza di 300 km dall’Handover Point più vicino alla propria abitazione. Dopo l’immatricolazione sarà possibile scegliere la data di consegna desiderata tra le due opzioni proposte dal sistema o richiedere una data specifica in cui un Polestar Specialist consegnerà la vettura direttamente all’indirizzo prestabilito. Un tracker in tempo reale informa il cliente sull’orario d’arrivo dell’auto, che avrà uno stato di carica garantito superiore al 45%. Al momento non sono coperte dal servizio le regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia e Basilicata. Polestar Home Delivery, inoltre, non è disponibile nel caso di acquisto a noleggio.

Polestar 2 MY24: le single motor diventano a trazione posteriore

UN CONSULENTE DEDICATO Durante la consegna dell’auto il Polestar Specialist fornirà l’assistenza e le informazioni necessarie per conoscere l’auto e guidarla al massimo dell’efficienza, e si occuperà di aiutare il cliente in operazioni non semplicissime, come l’attivazione dei servizi di connettività e l’abbinamento con la app per smartphone. Il consulente rimarrà poi assegnato all’auto - e quindi al cliente - per tutto il tempo che possiederà la macchina.

Polestar 2, dall'alto

TAGLIANDI E MANUTENZIONE In alternativa è possibile ritirare l’auto di persona presso uno dei sei Handover Point Polestar sparsi per tutto lo stivale, e contare sull’assistenza degli oltre sessanta Polestar Service Point, che si appoggiano ai concessionari Volvo (da cui Polestar proviene). I centri autorizzati offrono anche il servizio di ritiro e riconsegna della vettura per le operazioni di riparazione e manutenzione previste dalla garanzia.

Polestar 2, il posto di guida

E PER PROVARLA? Le occasioni per mettersi al volante di una Polestar 2 (al momento l’unico modello in vendita in Italia) non mancano: ci sono i test drive a MIMO 2023, ma anche i Test Drive Hub a Roma, Milano, Genova e Bergamo, dove ci sono a disposizione diverse vetture in prova. I test si prenotano direttamente dal sito ufficiale della casa.

LE DICHIARAZIONI “Da sempre l’obiettivo di Polestar è offrire un servizio che dia tempo e valore a chi decide di acquistare una nostra vettura e non di toglierlo”, ha dichiarato Alexander Lutz, MD di Polestar Italia. “L’introduzione del servizio di home delivery, dopo un processo di acquisto immediato e trasparente realizzabile comodamente da casa, permette facilmente di selezionare la data e l’indirizzo più comodo per la consegna. Ma abbiamo voluto offrire molto di più. Un Polestar specialist dedicato darà al momento della consegna tutte le informazioni necessarie per un primo utilizzo efficiente della vettura e accompagnerà il cliente attraverso le prime fasi di configurazione e resterà a disposizione durante tutta la sua permanenza all’interno della famiglia Polestar. È un pacchetto premium che siamo sicuri verrà apprezzato da chi decide di acquistare una Polestar”.

07/06/2023