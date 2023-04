Polestar 4, il SUV coupé elettrico da 544 CV e... senza lunotto

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, al Salone dell’Auto di Shanghai è stato sollevato il telo che ricopriva - letteralmente - Polestar 4, il nuovo SUV coupé della casa svedese, nata da una costola di Volvo, e come essa di proprietà del gruppo cinese Geely. Andiamo a scoprirla più da vicino.

Polestar 4, il SUV coupé visto di lato, con la colorazione oro

Molti degli elementi anticipati nei giorni scorsi (e dalla concept car Polestar Precept) sono stati confermati nel modello definitivo: addio al martello di Thor delle Volvo, benvenuta nuova firma (e forma) luminosa dei gruppi ottici anteriori, con un motivo a doppia lama chiamato per l’appunto Dual Blade. Al posteriore il disegno dei sottili gruppi ottici full LED riprende quello degli altri modelli della gamma.

Polestar 4, il SUV coupé visto di 3/4 anteriore

FILANTE Muso che punta verso il basso, maniglie a scomparsa nelle portiere (diversamente da quelle più tradizionali di Polestar 2, che abbiamo provato qualche mese fa), finestrini senza cornice, sfoghi dell’aria nel paraurti posteriore, scanalatura che corre sotto i gruppi ottici posteriori per ottimizzare le turbolenze aerodinamiche: tutto, in Polestar 4, è stato studiato per ridurre l’attrito con l’aria e migliorare l’autonomia.

Polestar 4, il SUV coupé visto da dietro

DIMENSIONI Realizzato sul pianale Sustainable Experience Architecture (SEA) di Geely e utilizzato anche da smart per i suoi nuovi SUV elettrici, Polestar 4 è un SUV di segmento D lungo 4.839 mm, largo 2.139 mm (specchietti compresi) e alto 1.544 mm. Generoso il passo, di 2.999 mm, che ha permesso di aumentare notevolmente l’abitabilità, in particolare per chi siede dietro. Curiosa l’assenza del lunotto, a cui in parte rimedia l’enorme tetto in vetro a tutta lunghezza (su richiesta ad oscuramento elettronico). Oltre che nel tradizionale bianco glaciale di Polestar, 4 è disponibile anche nelle colorazioni Storm ed Electron, rispettivamente nero e oro.

Polestar 4, il SUV coupé: il posto guida

Fedeli ai dettami stilistici di Polestar, anche 4 presenta un abitacolo minimalista, con linee semplici ed essenziali, una plancia perfettamente orizzontale al cui centro campeggia il grande schermo dell’infotainment da 15,4 pollici. Disposto in orizzontale, integra GoogleOS per i servizi di bordo, ma supporta comunque Apple CarPlay. Pochi i tasti fisici, limitati al selettore della modalità di marcia e alla rotella nel tunnel centrale per comandare il sistema multimediale. I comandi sul volante sono a sfioramento. Su richiesta, l’impianto stereo può essere dello specialista Harman Kardon con 12 altoparlanti e un amplificatore da 1.400 Watt.

Polestar 4, il SUV coupé visto da dentro

SI VIAGGIA COMODI La semplicità delle linee si unisce a una luminosità garantita dal tetto panoramico di serie, ma anche dai rivestimenti in colore chiaro dei sedili: quelli anteriori, con regolazioni elettriche e memorie, hanno anche i poggiatesta integrati. Per i passeggeri posteriori è disponibile uno schermo nel mobiletto centrale che consente di gestire multimedia e climatizzatore. Tanti gli spazi per oggetti e accessori, compreso il vano a giorno sotto la grande console centrale.

Polestar 4, il SUV coupé: l'ampio abitacolo

SOSTENIBILITÀ Una voce sempre più importante anche nel mondo dell’automobile, e soprattutto nei marchi premium. In Polestar 4 gli strati inferiori di tutti i materiali degli interni sono ricavati dallo stesso materiale, che permette un riciclo più efficace. Ancora, i rivestimenti comprendono tessuti realizzati al 100% da PET riciclato, Econyl (ricavato da reti da pesca riciclate), polipropilene a fibra naturale e vinile MicroTech, oltre che pellami ottenuti senza maltrattamenti sugli animali.

Polestar 4, il SUV coupé presentato a Shanghai

Polestar 4 è l’auto di serie più veloce della casa di Goteborg: nella versione Dual Motor con pacchetto performance, i due motori - uno per asse - sviluppano una potenza complessiva di ben 400 kW, pari a 544 CV, con uno scatto da zero a cento km/h in 3,8 secondi. La coppia massima è di 686 Nm. La versione Single motor a trazione posteriore ha valori dimezzati: potenza massima di 200 kW (272 CV), coppia di 343 Nm, 0-100 in 7,4 secondi. La velocità massima è di 200 km/h per la versione Dual Motor e di 180 km/h per la Single motor. La versione Dual motor dispone di sospensioni semiattive regolabili. Cerchi con dimensioni che variano da 20 a 22 pollici a seconda della versione, pneumatici Pirelli e Michelin.

Polestar 4, il SUV coupé senza il lunotto posteriore

BATTERIA Per entrambi i modelli la batteria è una sola, con capacità lorda di 102 kWh, che diventano 94 kWh netti, per un’autonomia complessiva di 600 km per la versione Single Motor e di 564 km per la più performante Dual motor. Ricarica in corrente alternata fino a 22 kW, e fino a 200 kW in corrente continua, che permette di passare dal 5% all’80% in poco più di mezz’ora. Su Polestar 4 debutta la funzionalità V2L (vehicle to load) per usare l’auto come generatore di corrente e alimentare altri dispositivi. Di serie, per migliorare l’autonomia, la pompa di calore per il climatizzatore.

Polestar 4, il SUV coupé visto dall'alto

La produzione di Polestar 4 inizierà in Cina, già dal prossimo mese di novembre, nel nuovo impianto Geely di Hangzhou Bay. In Europa non arriverà prima del 2024, con l’inizio delle vendite nel corso dell’anno. Il prezzo indicativo di lancio è di circa 60.000 euro.

Dimensioni 4.839 x 2.139 x 1.544 mm Passo 2.999 mm Altezza da terra 166 mm Diametro di sterzata 11,6 m Peso a vuoto 2.351 kg Capacità di carico 500/1.536 litri Frunk 15 litri Capacità di traino 2.000 kg Potenza Dual motor 400 kW (544 CV) Coppia Dual motor 686 Nm Velocità massima Dual motor 200 km/h 0-100 km/h Dual motor 3,8 secondi Potenza Single motor 200 kW (272 CV) Coppia Single motor 343 Nm Velocità massima Single motor 180 km/h 0-100 km/h Single motor 7,4 secondi Autonomia Dual motor 564 km Autonomia Single motor 600 km Batteria 102 kWh (94 kWh netti) Ricarica AC 22 kW Ricarica DC 200 kW

Pubblicato da Claudio Todeschini, 18/04/2023