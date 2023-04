Smart #3, al Salone di Shanghai il SUV coupé elettrico senza veli

Debutta al Salone dell’Auto di Shanghai il primo sport utility coupé di smart. Arriverà in Europa a settembre per l’IAA 2023 di Monaco

Come anticipato qualche settimana fa, smart #3 ha fatto il suo debutto ufficiale in quel di Shanghai, in Cina, dove si sta svolgendo in questi giorni il Salone dell’Auto 2023. Il SUV coupé elettrico derivato dal più squadrato #1 (qui il primo contatto su strada) arriverà anche in Europa, questo è certo: l’occasione per farlo conoscere al grande pubblico sarà in occasione di IAA 2023, che si terrà a Monaco di Baviera dal 5 al 10 settembre 2023.

Smart #3, il debutto al Salone dell'Auto di Shanghai: il SUV coupé visto dall'alto

SI ALLUNGA UN PO’ Rispetto alla sorellina #1 la lunghezza aumenta di una manciata di centimetri, arrivando a sfiorare i 4,4 metri. Cresce di 35 mm anche il passo, mentre rimangono sostanzialmente invariate altezza (1,6 m) e larghezza (1,8 m).

Smart #3, il SUV coupé

LINEE SPORTIVE Il frontale è pulito, con i sottili fari a LED CyberSparks raccordati da una linea a LED luminosa che corre lungo il cofano. A sottolineare la vocazione più sportiva rispetto ad #1 ci pensa la sottile presa d’aria alla base del cofano, appena sopra la scritta “smart”, l’imponente presa d’aria nella parte inferiore e le due feritoie laterali alle estremità del paraurti. Il posteriore è caratterizzato dalla curva discendente del tetto, con un ampio spoiler sopra il lunotto. Eleganti le luci a LED posteriori, con elementi pixelati. Smart #3 sarà disponibile in nuove colorazioni, tra cui il Photon Orange Metallic e l’Electric Blue Matte che vedete in queste immagini; all’interno debutta l’inedita tinta Vibrant Brown.

Smart #3, il debutto al Salone dell'Auto di Shanghai: gli interni

INTERNO AGGRESSIVO La sensazione di sportività si ritrova anche in abitacolo, in particolare nella parte centrale della plancia e nel tunnel sottostante: le prese d’aria sono infatti circolari, il vano portaoggetti chiuso da una “serranda” a listelli, mentre luci ambientali e dettagli sono in colore rosso. I poggiatesta dei sedili sono integrati, mentre il sistema sonoro è lo stesso Beats da 13 altoparlanti visto anche su #1.

LE DICHIARAZIONI “Siamo orgogliosi di presentare finalmente al mondo la nostra prima sport utility coupé, la nuovissima smart #3”, ha dichiatato Dirk Adelmann, CEO di smart Europe. “Da sempre pioniere dell'elettrificazione, smart punta a uno standard qualitativo senza compromessi nel campo dell'experience e delle interazioni. Il nostro obiettivo è sempre stato rispondere alle molteplici e mutevoli esigenze di mobilità. smart continuerà pertanto ad ampliare la sua famiglia di prodotti per offrire una varietà di vetture che si adattano in modo ottimale a diversi gruppi di clienti e stili di vita”.

Smart #3: nuovo SUV coupé EV

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTERÀ Ancora non c’è una data ufficiale dell’arrivo di smart #3 nelle concessionarie italiane. Ne sapremo di più alla fine dell’estate, quando il SUV coupé elettrico arriverà in Europa per l’IAA di Monaco, che si terrà dal 5 al 10 settembre. Stesso discorso anche per i prezzi, non ancora annunciati; il listino, però, sarà più salato rispetto a quello di #1, che parte dai 40.650 euro della versione Pro+ ai 48.150 euro della sportiva Brabus.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 18/04/2023