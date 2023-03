Smart #3: ad aprile in Cina e in Europa?

Smart è pronta a lanciare una versione coupé del SUV elettrico #1. L’auto farà il suo debutto mondiale al prossimo Salone dell'Auto di Shanghai, in programma dal 20 al 28 aprile 2023. Nuova Smart #3 (qui il nostro approfondimento di qualche mese fa) si presenta con un look più atletico rispetto a #1, di cui conserva però alcuni tratti caratteristici, come il frontale.

Smart #3: profilo laterale

IN CITTÀ CON STILE Il design della Smart #3 SUV è decisamente filante: con il montante posteriore parecchio inclinato. L'obiettivo della Casa tedesca è quello di creare un veicolo urbano versatile, che sia in grado di muoversi agilmente nel traffico cittadino e allo stesso tempo offrire comfort e tecnologie di ultima generazione. Le prime indiscrezioni suggeriscono che Smart #3 sarà lunga 4,4 metri (35 millimetri in più di #1), larga 1,8 metri per 160 centimetri d’altezza. Passo di 2,785 metri e dimensioni simili a quelle di Volkswagen ID.4.

Smart #3: posteriore

E IN EUROPA? Alla base di Smart # 3 c'è la Geely Sustainable Experience Architecture (SEA) di #1 (qui la prova su strada). Sebbene Smart stessa non abbia ancora annunciato le specifiche del suo nuovo SUV coupé, si prevede che la versione entry-level sarà offerta con motore elettrico anteriore da 272 CV RWD, mentre la più potente Brabus top di gamma utilizzerà uno schema a doppio motore per una potenza di picco di 430 CV. Per entrambe le versioni ci dovrebbe essere la stessa batteria da 66 kWh che alimenta #1.Dopo il debutto in Cina, Smart prevede di iniziare le vendite nel Paese del Dragone entro la fine del 2023, con il lancio in Europa atteso per il 2024.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 24/03/2023