Smart EQ Fortwo: debutta la limited edition Racingred

Smart inizia il 2023 con il lancio della EQ Fortwo Racingred, una nuova limited edition realizzata in 250 esemplari e presentata nell’esclusiva cornice della Mkers Game House di Via dei Fienili a Roma. Sviluppata a partire dall’allestimento Pulse, EQ Fortwo Racingred è contraddistinta dall’inedita livrea color Carmine Red Matt. Uno stile inedito che si accompagna a un equipaggiamento altrettanto ricercato, che comprende: il pacchetto Exclusive, il winter package, la consolle in carbon look e il caricatore di bordo che arriva fino a 22 kW (qui la prova su strada). Smart EQ Fortwo Racingred è disponibile nei concessionari a partire da 30.195 euro per la versione con caricatore da 4,6 kW e 30.695 se si sceglie il modello con charger interno da 22 kW. In alternativa, è possibile usufruire di un’offerta di noleggio realizzata su misura per la Racingred, con anticipo zero, a fronte della permuta di un veicolo elettrico/ibrido, e 36 canoni mensili da 355 euro al mese. Nel canone sono inclusi: installazione della Wallbox, assicurazione RCA, KASKO, tutela legale, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione amministrativa e assistenza stradale.

Smart EQ Fortwo Racingred: laterale

PER SEMPRE ICONA''Da quasi 25 anni smart si è affermata come trend setter nel panorama della mobilità urbana. Rivoluzionaria per vocazione, innovatrice per mindset, ha riscritto le regole della mobilità cittadina grazie ad uno stile unico e distintivo che le ha permesso di divenire un vero e proprio status symbol […] Le serie speciali realizzate nel corso di tutti questi anni, di cui la maggior parte realizzate esclusivamente per i clienti italiani, sono state un elemento strategico del suo successo e del suo posizionamento premium. Oltre all’inedita livrea, smart EQ fortwo racingred offre una dotazione di serie estremamente ricercata, con gli equipaggiamenti più richiesti dai clienti smart, con winter package e pacchetto Exclusive caratterizzato da rivestimenti in pelle nera, consolle in carbon look, bundle telecamera con sensori di parcheggio e cerchi in lega da 16'', ha commentato Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 24/02/2023